"سامرف " تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة " سامرف " باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين ، وذلك للعمل في مدينة ينبع الصناعية ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مهندس نظم تقنية المعلومات : بكالوريوس في " علوم الحاسب ، هندسة الحاسب " ، خبرة لا تقل عن عامين في إدارة الدعم والشبكات .
2- مهندس نظم : بكالوريوس في " علوم الحاسب ، هندسة البرمجيات " ، خبرة لا تقل عن عامين.
وأكدت " سامرف " أن التقديم متاح بتاريخ أمس الثلاثاء الموافق 1 / ديسمبر / 2020 م ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنــــــــــــــا و هنــــــــــــا .