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"سامرف " تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 35 دقيقة
Views 1440
"سامرف " تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة " سامرف " باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين ، وذلك للعمل في مدينة ينبع الصناعية ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مهندس نظم تقنية المعلومات : بكالوريوس في " علوم الحاسب ، هندسة الحاسب " ، خبرة لا تقل عن عامين في إدارة الدعم والشبكات .

2- مهندس نظم : بكالوريوس في " علوم الحاسب ، هندسة البرمجيات " ، خبرة لا تقل عن عامين.

وأكدت " سامرف " أن التقديم متاح بتاريخ أمس الثلاثاء الموافق 1 / ديسمبر / 2020 م ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنــــــــــــــا  و هنــــــــــــا .

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