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مواطن يتهم مستشفى بجدة بالتسبب في تدهور صحة ابنته

Time منذ ساعة
Views 1791
مواطن يتهم مستشفى بجدة بالتسبب في تدهور صحة ابنته

جدة (صدى):
تحقق الشؤون الصحية بجدة في شكوى أب من إهمال مستشفى شرق جدة لحالة ابنته الرضيعة " 50 يوم " والتسبب في تدهور حالتها الصحية .

وأكد الأب – مواطن – أن ابنته كانت تعاني من غازات في البطن ونقص أكسجين وملوحة في الدم وتم إخضاعها للتنويم واستقرت حالتها لكن تدهورت فجأة بعدما تم إدخال إبرة بطريقة خاطئة في قدمها بعد فشل إدخالها في يدها فتوقف القلب بسبب نقص الأكسجين وتم عمل إنعاش قلبي رئوي ، وفقاً لـ"الوطن ".

وأضاف أنه تقدم بشكوى لإدارة المستشفى لكنها إدعت أن " البنت تعرضت لشرقة بسبب الحليب " وطلب تقرير طي بالحالة وتم الرفض، فتقدم بشكوى للمديرية .

من جانبها أكدت الشؤون الصحية بجدة أنه يتم التحقيق مع الأطباء وحال ثبوت صحة الشكوى سيتم إحالة الشكوى للجنة علمية ثم الهيئة الصحية الشرعية بمكة المكرمة للبت فيها وإتخاذ العقوبات النظامية .

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أحدث التعليقات

عاطل
ياكرهي لهالنعجه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابن حزم
الله يرحمه
ابو محمد 😎 ✍️
اخرس ياسافل فلا تعدو قدرك ..
هليل لاينام ولا يقيل
حسبي الله ونعم الوكيل المشكله مو هنا المشكله الطب

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