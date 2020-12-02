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عيون حزينة لطفلة من عسير قبل حوالي 40 عام
منذ 9 دقائق
262
(صدى):
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام ..
ماجد
هذا مرض الانفصام وليس سحر ... مرض الانفصام مرض متعب جدا جدا يتعب المريض ويسبب الاكتئاب لاهل المريض ... يجب وصع مستشفيات خاصه بمرضى الانفصام .
ماجد
هذا مرض الانفصام وليس سحر ... مرض الانفصام مرض متعب جدا جدا يتعب المريض ويسبب الاكتئاب لاهل المريض ... يجب وصع مستشفيات خاصه بمرضى الانفصام .
صادق
من المعيب عدم احترام القارئ بمثل هذي العناوين التي لا تعكس محتوى الخبر.. وهذي ليست المرة الاولى فقد تعودنا منكم العناوين الكاذبة والمحتويات الهابطة والاخبار السخيفة
صادق
من المعيب عدم احترام القارئ بمثل هذي العناوين التي لا تعكس محتوى الخبر.. وهذي ليست المرة الاولى فقد تعودنا منكم العناوين الكاذبة والمحتويات الهابطة والاخبار السخيفة
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