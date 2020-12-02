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عدم اشتراط الجنسية السعودية لعضوية مجلس الإدارة في "نظام الغرف التجارية الجديد"

Time منذ 22 دقيقة
Views 1379
عدم اشتراط الجنسية السعودية لعضوية مجلس الإدارة في "نظام الغرف التجارية الجديد"

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التجارة أن نظام الغرف التجارية الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، ينص على عدم اشتراط الجنسية السعودية لعضوية مجلس إدارة الغرفة.

ويوحد النظام الجهود لخدمة القطاع الخاص من خلال إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، كما يُمكن من إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة.

ولا يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية، بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.

كما نص النظام الجديد على تعديل مسمى مجلس الغرف إلى “اتحاد الغرف”، وإعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام ..
ماجد
هذا مرض الانفصام وليس سحر ... مرض الانفصام مرض متعب جدا جدا يتعب المريض ويسبب الاكتئاب لاهل المريض ... يجب وصع مستشفيات خاصه بمرضى الانفصام .
ماجد
هذا مرض الانفصام وليس سحر ... مرض الانفصام مرض متعب جدا جدا يتعب المريض ويسبب الاكتئاب لاهل المريض ... يجب وصع مستشفيات خاصه بمرضى الانفصام .
صادق
من المعيب عدم احترام القارئ بمثل هذي العناوين التي لا تعكس محتوى الخبر.. وهذي ليست المرة الاولى فقد تعودنا منكم العناوين الكاذبة والمحتويات الهابطة والاخبار السخيفة
صادق
من المعيب عدم احترام القارئ بمثل هذي العناوين التي لا تعكس محتوى الخبر.. وهذي ليست المرة الاولى فقد تعودنا منكم العناوين الكاذبة والمحتويات الهابطة والاخبار السخيفة

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