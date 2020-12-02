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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ 9 دقائق
Views 1175
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها، كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

عبدالله ابو عمر
صياغة الخبر سخيفة و اسلوب قديم لجذب الانتباه و لقراءة الخبر بالقوّة
عبدالله ابو عمر
صياغة الخبر سخيفة و اسلوب قديم لجذب الانتباه و لقراءة الخبر بالقوّة
ابو عمار
اوكي هياط امريكي
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه افتى الامام العلامه المرجع تركي الحمد بأن الدين والدوله مثل الماء وزيت مازولا او العافيه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه المتهم قتل في سوريا وانتهت القضيه اللي كلفت لبنان 7 مليون دولار ثم عياش قتل الحريري بأمر من ابو زميره واعوانه

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