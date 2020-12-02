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طارق الحربي عن الشهادات الوهمية: " الحين عرفت ليش مديري كان ميكانيكي "

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طارق الحربي عن الشهادات الوهمية: " الحين عرفت ليش مديري كان ميكانيكي "

الرياض (صدى):
هاجم الإعلامي طارق الحربي مسؤولي التوظيف في المملكة، مفجرًا قضية الشهادات الوهمية التي يتم بها توظيف الوافدين.

وسأل الحربي قائلا: " ليه يتم فرض شروط تعجيزية على المواطن العاطل وفي نفس الوقت تقبل بكل اريحية شهادات مزورة من الوافدين ليصبح علينا مدير ".

وتابع: " ليش شهادتنا احنا يتم تدقيقها أكثر من مرة عكس ما يحدث مع الوافدين "،مضيفًا: " الحين أنا عرفت ليش مديري كان ميكانيكي، ليش مديرنا كلنا كان يبيع علوف " .

وناشد الحربي الجهات المختصة بالتدخل لإيجاد حل لهذه المشكلة، التي أصبحت ظاهرة.

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