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ترامب يحاول إنقاذ "إيفانكا" من إنتقام "بايدن"

Time منذ ساعة
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ترامب يحاول إنقاذ "إيفانكا" من إنتقام "بايدن"

واشنطن (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء اعتزام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته " دونالد ترامب " إصدار عفو عن ابنته إيفانكا وعائلته خوفاً من إنتقام إدارة " بايدن " منهم .

وأكدت أن " ترامب " تواصل بالفعل مع مستشاريه بالقانون ويدرس العفو عن ابنته و ابنيه إريك ودون جونيور، وكذلك صهره جاريد كوشنر ومحاميه الشخصي رودي جولياني ، كما يستوضح عن إمكانية إصدار عفو مستقبلي عن بعض الجرائم .

الجدير بالذكر أن " ترامب " أصدر عفواً عن مستشار الأمن القومي السابق مايك فلين بعد اعترافه بتورطه بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن اتصالاته مع روسيا .

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أحدث التعليقات

كان زمان
هذا معتوه ...
ابو عمار
ولماذا يستعمل الغاز في المبنى الاداري ؟ المفروض يستعمل افران كهربائيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه

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