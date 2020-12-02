ترامب يحاول إنقاذ "إيفانكا" من إنتقام "بايدن"

واشنطن (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء اعتزام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته " دونالد ترامب " إصدار عفو عن ابنته إيفانكا وعائلته خوفاً من إنتقام إدارة " بايدن " منهم .
وأكدت أن " ترامب " تواصل بالفعل مع مستشاريه بالقانون ويدرس العفو عن ابنته و ابنيه إريك ودون جونيور، وكذلك صهره جاريد كوشنر ومحاميه الشخصي رودي جولياني ، كما يستوضح عن إمكانية إصدار عفو مستقبلي عن بعض الجرائم .
الجدير بالذكر أن " ترامب " أصدر عفواً عن مستشار الأمن القومي السابق مايك فلين بعد اعترافه بتورطه بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن اتصالاته مع روسيا .