اتحاد الكرة: الوحدة لم يقدم إثباتات السداد..والقرارات غير قابلة للإستئناف

نواف السالم (صدى):
أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن قرارات لجنة الانضباط الصادرة ضد نادي الوحدة، غير قابلة للاستئناف وفق الفقرة ٦/١ من المادة ١٣٩.
وأوضح الاتحاد أن جميع القرارات الصادرة صدرت بعدما لم يرد للجنة ما يفيد السداد سواء من طالب التنفيذ أو المنفذ ضده.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع كافة الأندية عدة مرات سواء عن طريق الخطابات، أو الاتصال الهاتفي، ولم يرد لجنة الانضباط ما يثبت السداد.
ولفت إلى أنه في حال يوجد لدى الأندية ما يثبت السداد عليها تقديم ذلك خلال فترة 30 يوم، المنصوص عليها في القرار.
وأكد الاتحاد أن نادي الوحدة لم يقدم اثباتات السداد، وانما أرسل خطابًا يفيد بأنه تم السداد دون إرفاق إثباتات السداد.
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