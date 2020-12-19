الأعداد السابقة للصحيفة

اتحاد الكرة: الوحدة لم يقدم إثباتات السداد..والقرارات غير قابلة للإستئناف

Time منذ 49 دقيقة
Views 1839
Comment 1
اتحاد الكرة: الوحدة لم يقدم إثباتات السداد..والقرارات غير قابلة للإستئناف

نواف السالم (صدى):
أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن قرارات لجنة الانضباط الصادرة ضد نادي الوحدة، غير قابلة للاستئناف وفق الفقرة ٦/١ من المادة ١٣٩.

وأوضح الاتحاد أن جميع القرارات الصادرة صدرت بعدما لم يرد للجنة ما يفيد السداد سواء من طالب التنفيذ أو المنفذ ضده.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع كافة الأندية عدة مرات سواء عن طريق الخطابات، أو الاتصال الهاتفي، ولم يرد لجنة الانضباط ما يثبت السداد.

ولفت إلى أنه في حال يوجد لدى الأندية ما يثبت السداد عليها تقديم ذلك خلال فترة 30 يوم، المنصوص عليها في القرار.

وأكد الاتحاد أن نادي الوحدة لم يقدم اثباتات السداد، وانما أرسل خطابًا يفيد بأنه تم السداد دون إرفاق إثباتات السداد.

اقرأ أيضًا:

لجنة الانضباط تخصم 18 نقطة من الوحدة وتغرم الهلال والعين

Time واتساب

أحدث التعليقات

الله يخس ها الوجه الباير
فهد
نور لاعب لايتكرر وأعتقد الطواقي فاهمين هذا الشيء
ابو عبدالعزيز
هههههههههه هذا متعصب ومتثر بسامي الجابر من جدك سامي مثل أي لعب يلعب بس إعلام الهلال غصب يبونه اسطورة هذال الدوسري أفضل منه بس حظه ردي
لا يهمونك انا مجنونك
خبيث يبي يورث جيناتة لولدة عشان تستمر المهنة ولا تندثر بعدة
لا يهمونك انا مجنونك
طيب من رد على خطابكم لماذا لم تتخذو إجراء فوري في حقة لأن خطابكم ناص على ارفاق مايثبت السداد ولم يرفق بل نوة فقط هل النادي يتحمل خطأ اداري او موظف لم يفهم المطلوب

أخر الأخبار

30 يناير موعدا لنهائي السوبر بين الهلال والنصر
30 يناير موعدا لنهائي السوبر بين الهلال والنصر
Time منذ 23 دقيقة Views 1442
عيد الثقيل : قرارات لجنة الانضباط الأخيرة شيء مُخجل وبعيدة عن الاحترافية
عيد الثقيل : قرارات لجنة الانضباط الأخيرة شيء مُخجل وبعيدة عن الاحترافية
Time منذ 31 دقيقة Views 195
حبس فتاة هربت بعد زفافها بأسبوعين بتهمة الجمع بين زوجين
حبس فتاة هربت بعد زفافها بأسبوعين بتهمة الجمع بين زوجين
Time منذ 34 دقيقة Views 377
ماجد التويجري : عبدالرزاق حمدالله يعيش أسوء أيامه الكروية هذه الأيام
ماجد التويجري : عبدالرزاق حمدالله يعيش أسوء أيامه الكروية هذه الأيام
Time منذ 34 دقيقة Views 200
الغيامه : بعض رؤساء الأندية الحاليين لا يستطيعون دفع أي مبلغ من مالهم الخاص
الغيامه : بعض رؤساء الأندية الحاليين لا يستطيعون دفع أي مبلغ من مالهم الخاص
Time منذ 35 دقيقة Views 198
اتحاد الكرة: الوحدة لم يقدم إثباتات السداد..والقرارات غير قابلة للإستئناف
اتحاد الكرة: الوحدة لم يقدم إثباتات السداد..والقرارات غير قابلة للإستئناف
Time منذ 49 دقيقة Views 1839
بالفيديو..تفاصيل الحالة الصحية لأول مواطنة تلقت لقاح كورونا
بالفيديو..تفاصيل الحالة الصحية لأول مواطنة تلقت لقاح كورونا
Time منذ ساعة Views 1949
" الزواج " أمنية سفاح قبيل إعدامه
" الزواج " أمنية سفاح قبيل إعدامه
Time منذ ساعة Views 787
سعود بوشهري يكشف تفاصيل صادمة عن تشوهات وجهه: بسبب فنانة مشهورة
سعود بوشهري يكشف تفاصيل صادمة عن تشوهات وجهه: بسبب فنانة مشهورة
Time منذ ساعة Views 836
طريقة جديدة لمشاهدة الأفلام في زمن كورونا 
طريقة جديدة لمشاهدة الأفلام في زمن كورونا 
Time منذ ساعة Views 327