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بالفيديو.. مواطنة تؤسس فريق نسائي للعناية بـ "الطيور الناطقة"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مواطنة تؤسس فريق نسائي للعناية بـ "الطيور الناطقة"

الرياض (صدى):
قامت مواطنة بتأسيس فريقًا نسائيًا للعناية بالطيور الناطقة داخل فندق مخصص لهذه الأنواع من الطيور، وذلك بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت المواطنة وتدعى" أم محمد"، إنها سعت منذ سنوات طويلة لاقتناء الطيور الناطقة بأنواعها المختلفة، والحفاظ عليها في بيتها لتكون جزءا من عائلتها.

وأكد أعضاء الفريق أن الشغف بالطيور الناطقة والنادرة كان سببا في إنشاء فندق خاص لرعاية تلك الطيور، ليتحول إلى موقع جاذب للمواطنين والمقيمين الذين يرغبون في رعاية طيورهم أثناء سفرهم، مضيفين أن الفكرة لاقت نجاحًا كبيرًا، خاصة أنه بمثابة مشروع يرتبط بشغفهم بتربية الطيور.

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أحدث التعليقات

الله يخس ها الوجه الباير
ابو عبدالعزيز
هههههههههه هذا متعصب ومتثر بسامي الجابر من جدك سامي مثل أي لعب يلعب بس إعلام الهلال غصب يبونه اسطورة هذال الدوسري أفضل منه بس حظه ردي
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عادل
من نفس الطينه
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // مستنقع العفانه ، مايطلع منه الا الريحة العفنه ..

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