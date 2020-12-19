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الهزاني: المؤشرات تؤكد تجاوزنا الأزمة.. والعام القادم سيرتفع الناتج المحلي "فيديو"

Time منذ 5 دقائق
Views 1129
الهزاني: المؤشرات تؤكد تجاوزنا الأزمة.. والعام القادم سيرتفع الناتج المحلي "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
قالت الكاتبة أمل الهزاني أكاديمية، أن المؤشرات تؤكد تجاوز المملكة الأزمة التي تسببت فيها جائحة كورونا على مستوى العالم، مؤكدة على ارتفاع الناتج المحلي.

وأكدت الهزاني أن الاقتصاد العالمي سينتعش في 2021 وسيحدث اتزان إيجابي بعودة ارتفاع الناتج المحلي إلى نسبة عالية، وذلك بناء على استعداد العالم للعودة القوية بعد العجز في الاقتصاد.

وأشارت أن المملكة أصدرت قرارات مهمة وسط الأزمة منها دفع 60 ٪ من رواتب القطاع الخاصة ، مبينة أن الدولة حريصة على القطاع لأن رؤية 2030 تعتمد على هذا القطاع كمحرك رئيسي للاقتصاد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بتاعة كلو على كلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
رجعوا مدحدرين ، الله يسنر عليهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. قرد مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
algernaas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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