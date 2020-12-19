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الفئات الممنوعة من التطعيم بلقاح كورونا 

Time منذ 9 دقائق
Views 1302
الفئات الممنوعة من التطعيم بلقاح كورونا 

الرياض (صدى):
أوضح المدير الطبي لبرنامج اللقاحات بوزارة الصحة، سامي المدرع، أنه لا تطعيم للقاح كورونا للحوامل والأشخاص أقل من 18 عامًا ومصابي الحساسية الشديدة.

وأضاف " المدرع " خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة  " العربية ":"  سيتم استبعاد الحالات الإيجابية لكورونا من الحصول على اللقاح، وكذلك من أخذوا جرعة مضادة للإنفلونزا قبل مرور أسبوعين ".

وتتواصل حملة التطعيم في المملكة بلقاح فايزر، السبت، لليوم الثالث على التوالي، وقد دعت وزارة الصحة الجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق " صحتي " الإلكتروني.

وأظهرت إحصائية التسجيل حتى أمس الجمعة ارتفاعًا في أعداد المسجلين، في حين أفادت الوزارة أن التوسع في فتح مراكز إعطاء اللقاح في باقي مناطق سيبدأ أول يناير المقبل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بتاعة كلو على كلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
رجعوا مدحدرين ، الله يسنر عليهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. قرد مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
algernaas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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