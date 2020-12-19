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" الماجد " يوضح حكم الوساوس في عدد الركعات " فيديو "

Time منذ 50 دقيقة
Views 1799
" الماجد " يوضح حكم الوساوس في عدد الركعات " فيديو "

علي القحطاني (صدى):
أوضح قاضي الاستئناف سابقا، الشيخ سليمان الماجد، حكم الوساوس في عدد الركعات.

وأضاف " الماجد " خلال لقائه عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:"  هذه المسألة لها احتمالان الأول هو الشك مع وجود نوع تحري بمعني أن عنده شك غالب ولكن عنده تحري قد يرفعه من حالة الشك إلى قدر من غلبة الظن بنى عليها وأتم صلاته عليها وسجد سجدتين ".

وتابع:" الاحتمال الثاني هو الشك المحض وهو أن يتساوى عنده الأمران تماما ليس عنده تحري البتة، أي الشك الذي يسميه الفقهاء تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر فهنا يبني على الأقل في هذه الحالة ويأتي بركعة ويسجد للسهو أيضا في مقابل السلام  ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بتاعة كلو على كلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
رجعوا مدحدرين ، الله يسنر عليهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. قرد مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
algernaas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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