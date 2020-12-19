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جستنيه لحمدالله:" لحد كدا كفاية "

Time منذ ساعة
Views 2071
جستنيه لحمدالله:" لحد كدا كفاية "

نواف السالم (صدى):
نشر الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، صورة مثيرة للاعب النصر، المغربي عبدالرازق حمدالله، وأسطورة النصر السابق، ماجد عبدالله.

وكتب " جستنيه " خلال تعليقه:" الصورة تتكلم، لحد كدا خلاص كفاية "، مما أثار الجدل بين متابعيه الذين تزايدت استفساراتهم عن مغزى الصورة.

وكان ماجد عبدالله وجه رسالة إلى المغربي عبدالرازق حمدالله، قائلا:" نجمنا عبدالرزاق حمدالله كل لاعب يمر بظروف صعبة في مسيرته الكروية تؤثر على أدائه، ولكن النجوم سرعان ما يتجاوزونها ".

 

وأضاف " عبدالله ":" أنت أحد هؤلاء النجوم، تمتلك إمكانيات كبيرة وحسّ تهديفي عالي جداً، وأثق في عودتك إلى ما كنت عليه، تأكد بأنك قادر على العودة ".

وكان حسين عبد الغني، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، اجتمع مع مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق، تمهيدا لفرض عقوبة إدارية أو مالية، على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بتاعة كلو على كلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
رجعوا مدحدرين ، الله يسنر عليهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. قرد مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
algernaas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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