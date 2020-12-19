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تعيين "سيدني باول" مستشارًا للتحقيق في تزوير الانتخابات الأمريكية

Time منذ 37 دقيقة
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تعيين "سيدني باول" مستشارًا للتحقيق في تزوير الانتخابات الأمريكية

ترجمة _سمر السيد (صدى):
‏التقى الرئيس ‎الأمريكي دونالد ترامب بالمدعي العام الفيدرالي السابق سيدني باول والجنرال مايكل فلين في المكتب البيضاوي، وناقشوا نشر الجيش في الولايات المتأرجحة وتعيين باول مدعية خاصة لتحقيق في تزوير الانتخابات

وقالت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الرئيس ترامب كان يبحث عن مستشار خاص للتحقيق مع هانتر بايدن ومستشار خاص آخر للنظر في تزوير الناخبين الديمقراطيين.

وبحسب ما ورد التقت المحامية سيدني باول بترامب في المكتب البيضاوي مساء الجمعة حيث ناقش الرئيس تسمية باول كمستشار خاص للتحقيق في تزوير الناخبين الديمقراطيين الضخم الذي حدث في انتخابات 2020.

وانضم الجنرال فلين أيضًا إلى سيدني باول يوم الجمعة ، وبحسب ما ورد أثير نشر الجيش في الاجتماع ، لكنه ألغى.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، كانت سيدني باول في المكتب البيضاوي وانضم المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني إلى المحادثة عبر الهاتف حيث تمت مناقشة منصبها المحتمل كمستشار خاص.

وقال اثنان من الأشخاص الذين تم إطلاعهم على المناقشة إن معظم مستشاريه عارضوا الفكرة ، بمن فيهم رودولف جيولياني ، المحامي الشخصي للرئيس ، انضم جولياني إلى المناقشة عبر الهاتف ، بينما كانت السيدة باول في البيت الأبيض لحضور اجتماع .

وأقامت سيدني باول ، المدعي العام الفيدرالي السابق ، العديد من الدعاوى القضائية في عدة ولايات حيث استخدمت آلة الديموقراطيين الفاسدة الاقتراع غير القانوني لسرقة انتخابات جو بايدن.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بتاعة كلو على كلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
رجعوا مدحدرين ، الله يسنر عليهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. قرد مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
algernaas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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