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سعيد العويران يُثير الجدل بنصيحته لـ حمدالله ويؤكد:" شتموني قبلك وكنت أرد عليهم "

Time منذ 22 دقيقة
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سعيد العويران يُثير الجدل بنصيحته لـ حمدالله ويؤكد:" شتموني قبلك وكنت أرد عليهم "

نواف السالم (صدى):
وجه النجم الدولي السابق، سعيد العويران، نصيحة للمغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق النصر، ألا وهي التحلي بضبط النفس والهدوء داخل وخارج الملعب.

وطالب " العويران " حمدالله برد الإساءات والانتقادات التي توجه له بتسجيل الأهداف، كما دعاه للاعتذار لسلطان الغنام بـ " قبلة " على رأسه خلال مباراة الفريق المقبلة.

 

وأضاف "  العويران " خلال حديثها لحمدالله:" أنت الآن من أكبر اللاعبين في الفريق خبرة وسنًا، وهذا يتطلب أن تكون أهدأ اللاعبين وأبعدهم عن إثارة البلبة، وأن تقتدي بالسيرة الطيبة التي وضعها مواطنوك المغاربة سابقًا في الدوري "، مبينا:" أنت من أفضل الهدافين العرب وبإمكانك العودة إلى تسجيل الأهداف وقيادة الفريق إلى الانتصارات بالعمل الجاد والبعد عن العصبية ".

 

وأوضح " العويران ":" كنت مثلك يشتمونني في المباريات لكني أرد بتسجيل الأهداف وأنت كذلك تستطيع "، متابعا: " قبلة منك على رأس الغنام تثبت أخلاقك العالية، ونحن معك حتى تعود هدافًا كما عرفناك ".

وكان المغربي حمدالله دخل في مشادة كلامية مع زميله الغنام،، في الفريق كادت أن تتحول إلى اشتباك بالأيدي.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الا أسألكم وش صار على احتجاج النصر يقولون قبلوة وبيلعب النهائي عن بعد ههههههه 😜😜
ع. س. ع
حسين عبدالغني جاك انحش حط رجلك ههههههه
ع. س. ع
الطيور على أشكالها تقع
ابو منى
الله يقلب مشبعك الله يشغلك في حالك اية الزعيقي العفن
زعيم اااسيا
المفروض تروح طبطب عليه من جد مخرفنهم حمد الله

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