الأعداد السابقة للصحيفة

 المغربي حمدالله يُعلق على تتويجه بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 

Time منذ 40 دقيقة
Views 1747
 المغربي حمدالله يُعلق على تتويجه بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 

طلال الغامدي (صدى):
عبر لاعب النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن سعادته بعدما تُوج هدافًا لبطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2020.

وعرض حمدالله صورة للاتحاد الآسيوي وهو يُعلن فوزه بجائزة هداف دوري أبطال آسيا عن نسخة العام الحالي، حيث كتب عليها، قائلًا:" الحمد لله ".

وجاء ذلك بعدما أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي عن تتويج المغربي حمدالله هدافًا للبطولة رغم تساويه في عدد الأهداف مع البرازيلي جونيور نيغراو لاعب فريق أولسان الكوري، حيث جاء ذلك نتيجة تسجيل حمدالله لـ أهدافه السبعة في دقائق لعب أقل بلغ مجموعها 653 دقيقة.

وكان عبد الرزاق حمد الله حصد لقب الهداف، متفوقًا على مهاجم أولسان، نيجراو، بأفضلية الدقائق، حيث يتساوى اللاعبان في عدد الأهداف برصيد 7 أهداف.

وأحرز حمد الله 7 أهداف، وصنع هدفًا خلال 653 دقيقة، في حين سجل نيجراو 7 أهداف وصنع هدفًا، في 705 دقيقة.

وحاز فريق الكرة بنادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي على اللقب الآسيوي، للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 2-1، في نهائي البطولة الذي جمع بين الفريقين على ملعب الجنوب.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الا أسألكم وش صار على احتجاج النصر يقولون قبلوة وبيلعب النهائي عن بعد ههههههه 😜😜
ع. س. ع
حسين عبدالغني جاك انحش حط رجلك ههههههه
ع. س. ع
الطيور على أشكالها تقع
ابو منى
الله يقلب مشبعك الله يشغلك في حالك اية الزعيقي العفن
زعيم اااسيا
المفروض تروح طبطب عليه من جد مخرفنهم حمد الله

أخر الأخبار

أمن الطرق يوضح عقوبة مخالفة طمس وتغيير لوحة المركبة
أمن الطرق يوضح عقوبة مخالفة طمس وتغيير لوحة المركبة
Time منذ 11 دقيقة Views 1268
سعيد العويران يُثير الجدل بنصيحته لـ حمدالله ويؤكد:" شتموني قبلك وكنت أرد عليهم "
سعيد العويران يُثير الجدل بنصيحته لـ حمدالله ويؤكد:" شتموني قبلك وكنت أرد عليهم "
Time منذ 22 دقيقة Views 1952
الرائد يُعلق على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق
الرائد يُعلق على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق
Time منذ 24 دقيقة Views 1337
تخصيص مسارين بالقرب من الكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة في صحن الطواف
تخصيص مسارين بالقرب من الكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة في صحن الطواف
Time منذ 32 دقيقة Views 1379
سائحة وتجربة التزحلق على الرمال
سائحة وتجربة التزحلق على الرمال
Time منذ 37 دقيقة Views 295
من الماضي .. أول لقاء وأول بطولة لعبدالله سليمان بعد انتقاله للهلال
من الماضي .. أول لقاء وأول بطولة لعبدالله سليمان بعد انتقاله للهلال
Time منذ 38 دقيقة Views 209
قسم شديد الانحدار من سور الصين العظيم
قسم شديد الانحدار من سور الصين العظيم
Time منذ 38 دقيقة Views 303
 المغربي حمدالله يُعلق على تتويجه بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 
 المغربي حمدالله يُعلق على تتويجه بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 
Time منذ 40 دقيقة Views 1747
" التعليم " أمام خيارين هامين قبل سويعات من بدء الاختبارات عن بُعد 
" التعليم " أمام خيارين هامين قبل سويعات من بدء الاختبارات عن بُعد 
Time منذ 45 دقيقة Views 1948
بالفيديو.. المفتي لـ الدعاة والوعاظ: الدعوة بجهل لا خير فيها
بالفيديو.. المفتي لـ الدعاة والوعاظ: الدعوة بجهل لا خير فيها
Time منذ ساعة Views 1498