 المغربي حمدالله يُعلق على تتويجه بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 

طلال الغامدي (صدى):
عبر لاعب النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن سعادته بعدما تُوج هدافًا لبطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2020.
وعرض حمدالله صورة للاتحاد الآسيوي وهو يُعلن فوزه بجائزة هداف دوري أبطال آسيا عن نسخة العام الحالي، حيث كتب عليها، قائلًا:" الحمد لله ".
وجاء ذلك بعدما أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي عن تتويج المغربي حمدالله هدافًا للبطولة رغم تساويه في عدد الأهداف مع البرازيلي جونيور نيغراو لاعب فريق أولسان الكوري، حيث جاء ذلك نتيجة تسجيل حمدالله لـ أهدافه السبعة في دقائق لعب أقل بلغ مجموعها 653 دقيقة.
وكان عبد الرزاق حمد الله حصد لقب الهداف، متفوقًا على مهاجم أولسان، نيجراو، بأفضلية الدقائق، حيث يتساوى اللاعبان في عدد الأهداف برصيد 7 أهداف.
وأحرز حمد الله 7 أهداف، وصنع هدفًا خلال 653 دقيقة، في حين سجل نيجراو 7 أهداف وصنع هدفًا، في 705 دقيقة.
وحاز فريق الكرة بنادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي على اللقب الآسيوي، للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 2-1، في نهائي البطولة الذي جمع بين الفريقين على ملعب الجنوب.