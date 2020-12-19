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" التعليم " أمام خيارين هامين قبل سويعات من بدء الاختبارات عن بُعد 

Time منذ 45 دقيقة
Views 1944
" التعليم " أمام خيارين هامين قبل سويعات من بدء الاختبارات عن بُعد 

عادل الحربي (صدى):
قدم الخبير التعليمي عوض الشمراني، اقتراحًا هامًا لوزارة التعليم، على شكل خيارين إلزاميين، وبشكل آنيّ لجميع المواد الدراسية.

وأضاف " الشمراني ":" أن تكون الأسئلة موحدة في كلا التطبيقين، وأن تكون الخيارات مفتوحة ومتاحة للطلاب والطالبات؛ تفاديًا لأي ظرف طارئ قد يحدث أثناء تأدية الاختبار ".

 

ومن المقرر أن يبدأ الطلاب والطالبات، غدًا الأحد، تأدية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول " عن بُعد "، للمرة الأولى بعد اعتماد هذا النظام في مدارس التعليم العام، وفي ضوء النجاح اللافت الذي أظهره أثناء جائحة كورونا.

واعتمدت وزارة التعليم منصات عدة لهذا الغرض، بما يتناسب والمراحل العمرية المختلفة، بعد أن أثبتت قدرتها على إدارة نظامها التعليمي في مختلف الظروف والأحوال بكل تميز واقتدار.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الا أسألكم وش صار على احتجاج النصر يقولون قبلوة وبيلعب النهائي عن بعد ههههههه 😜😜
ع. س. ع
حسين عبدالغني جاك انحش حط رجلك ههههههه
ع. س. ع
الطيور على أشكالها تقع
ابو منى
الله يقلب مشبعك الله يشغلك في حالك اية الزعيقي العفن
زعيم اااسيا
المفروض تروح طبطب عليه من جد مخرفنهم حمد الله

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