الرائد يُعلق على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق

ماجد محمد (صدى):
علق مجلس إدارة نادي الرائد، مساء اليوم السبت، خلال بيان على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق بالدوري و كأس خادم الحرمين.
وقال الرائد عبر بيانه، أنه مع انطلاق الموسم الجديد قامت إدارة النادي بتجاوز بعض الأخطاء غير المؤثرة التي ترتكب في بعض المباريات، والتزم الصمت في الجولات الماضية على أمل تبديل أحوال الحكام وتعيين الأكفأ، مشيرا إلى أن ما حدث هو العكس والأخطاء الجسيمة تفاقمت.
وأضاف أن الفريق تعرض بعدها لنزيف من النقاط، والأخطاء كانت من حكم الساحة تارة وحكام تقنية الفيديو تارة اخرى، على مرأى ومسمع من الجميع.
وأكد أن الإدارة أرسلت خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام ومطالبته بوقف الأخطاء التحكيمية الفاضحةالتي ترتكب بحق النادي في إغلاق الجولات بالدوري .