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الرائد يُعلق على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق

Time منذ 24 دقيقة
Views 1337
الرائد يُعلق على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق

ماجد محمد (صدى):
علق مجلس إدارة نادي الرائد، مساء اليوم السبت، خلال بيان على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق بالدوري و كأس خادم الحرمين.

وقال الرائد عبر بيانه، أنه مع انطلاق الموسم الجديد قامت إدارة النادي بتجاوز بعض الأخطاء غير المؤثرة التي ترتكب في بعض المباريات، والتزم الصمت في الجولات الماضية على أمل تبديل أحوال الحكام وتعيين الأكفأ، مشيرا إلى أن ما حدث هو العكس والأخطاء الجسيمة تفاقمت.

وأضاف أن الفريق تعرض بعدها لنزيف من النقاط، والأخطاء كانت من حكم الساحة تارة وحكام تقنية الفيديو تارة اخرى، على مرأى ومسمع من الجميع.

وأكد أن الإدارة أرسلت خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام ومطالبته بوقف الأخطاء التحكيمية الفاضحةالتي ترتكب بحق النادي في إغلاق الجولات بالدوري .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الا أسألكم وش صار على احتجاج النصر يقولون قبلوة وبيلعب النهائي عن بعد ههههههه 😜😜
ع. س. ع
حسين عبدالغني جاك انحش حط رجلك ههههههه
ع. س. ع
الطيور على أشكالها تقع
ابو منى
الله يقلب مشبعك الله يشغلك في حالك اية الزعيقي العفن
زعيم اااسيا
المفروض تروح طبطب عليه من جد مخرفنهم حمد الله

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