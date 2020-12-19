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" الصرامي " يوضح حقيقة مفاوضات النصر مع الفرج والشهراني 

Time منذ ساعة
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" الصرامي " يوضح حقيقة مفاوضات النصر مع الفرج والشهراني 

طلال الغامدي (صدى):
كشف المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر سعود الصرامي، عن حقيقة دخول النصر في مفاوضات مع سلمان الفرج و ياسر الشهراني وعبدالله الحمدان.

 

وأضاف " الصرامي ":" النصر لم يدخل في مفاوضات مع سلمان الفرج وياسر الشهراني وعبدالله الحمدان "، لافتا:" من يروج لدخول ‎النصر في مفاوضات مع الثلاثي الدولي أو مع غيرهم هدفه زيادة أسعارهم ".

 

وأوضح متحدث النصر السابق، أن النصر يرفض رفضاً قاطعاً استخدامه في لعبة السماسرة و طرقهم الملتوية المكشوفة.

 

وكانت إدارة الهلال اتفقت مع الفرج على التجديد لمدة 4 سنوات بدلًا من ثلاثة لكن الخلاف بين الطرفين لا يزال قائمًا بسبب عدم التوصل لاتفاق مادي يحصل عليه اللاعب في العقد الجديد.

وسبق لسلمان الفرج أن ألمح لجماهير الهلال أنه قريب من تجديد عقده مع الأزرق، بعدما تم التجديد للاعب عبدالله عطيف.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الا أسألكم وش صار على احتجاج النصر يقولون قبلوة وبيلعب النهائي عن بعد ههههههه 😜😜
ع. س. ع
حسين عبدالغني جاك انحش حط رجلك ههههههه
ع. س. ع
الطيور على أشكالها تقع
ابو منى
الله يقلب مشبعك الله يشغلك في حالك اية الزعيقي العفن
زعيم اااسيا
المفروض تروح طبطب عليه من جد مخرفنهم حمد الله

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