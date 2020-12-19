الشروط والوثائق المطلوبة لقبول طلب تملك العقارات

الرياض (صدى):
تبدأ لجان النظر في طلبات تملك العقارات عبر منصة إحكام استقبال طلبات إثبات تملك العقار، وكذلك طلبات التعديل على الصكوك (حجج الاستحكام) الصادرة من المحاكم اعتباراً من الأحد ١٤٤٢/٥/٥ھ .
وتختص اللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة بالنظر في طلبات مدعيّ التملك بالإحياء قبل أمر المنع الصادر بتاريخ ١٣٨٧/١١/٩ھ سواء كان الإحياء من صاحب الطلب أو مورثه أو من انتقلت منه ملكية الأرض، وعليه فلن تنظر اللجان وفق قواعدها وآلية عملها في أي إدعاء بالإحياء لما بعد هذا التاريخ (اختصاص زماني).
وعند تقديم طلب التملك عبر منصة إحكام يشترط إرفاق ما يلي : " رفع مساحي من مكتب معتمد يتضمن نوع العقار وموقعه ومساحته وإحداثياته وحدوده وأضلاعه (ترفع عبر المكاتب الهندسية والمساحية)، الوثائق الداعمة في التملك أو الحياء" .
وتشمل الوثائق التي يمكن أن تفيد في إثبات التملك: "صكوك الخصومة وصكوك الصلح وصكوك القسمة وصكوك التعويض وصكوك الإنهاءات وصكوك الأقارير وصكوك الأنقاض وصكوك تملك المجاورين وأوامر المنح والإقطاعات وشهادات الزكاة وعقود القروض الزراعية ووثائق المبايعة ووثائق إيصال الخدمات