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رئيس رابطة المحترفين السابق: أولسان حقق آسيا بعشرة مليون دولار فقط

Time منذ 20 دقيقة
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رئيس رابطة المحترفين السابق: أولسان حقق آسيا بعشرة مليون دولار فقط

نواف السالم (صدى):
علق رئيس رابطة أندية دوري المحترفين السابق، مسلي آل معمر، على تتويج أولسان هيونداي بطلا لدوري أبطال آسيا 2020، بعد الفوز المستحق على بيرسبوليس.

وقال " آل معمر ":" أولسان الكوري حقق دوري أبطال آسيا نسختي ٢٠١٢ و ٢٠٢٠ بميزانية سنوية لا تتجاوز ١٠ ملايين دولار ".

وأضاف " آل معمر ": " مهاجمه البرازيلي جونيور نيقراو ومدافعه الهولندي ديف يعتبران مغموران جدا وزهيدا التكلفة مقارنة بالأجانب في الأندية الخليجية "، متابعا:" ألف مبروك لهم ويستاهلون ".

وجدير بالذكر أن نادي النصر وقبل خوضه غمار التصفيات الآسيوية عن غرب القارة تعاقد مع ١٤ لاعب محلي ومع الأرجنتينى بيتي مارتنيز بمبالغ فلكية من أجل تحقيق اللقب القاري الغائب عن الخزينة النصراوية ولكن خرج في دور الأربعة على يد الفريق الإيراني، بضربات الترجيح وبدأ بعدها مشواره في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتائج مخيبة للآمال جعلته يتذيل ترتيب الفرق في واحدة من أسوأ النتائج في تاريخ النصر.

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أحدث التعليقات

لا مقارنه بين هذا وذاك !! الايدز لم يعطل العالم كما فعل كورونا
ابو وليد
دقيقه وتخب عليهم فريق ابو خرقه
زعيم اااسيا
ع.س هههه مجرم
ابو محمد 😎 ✍️
كرفسوه وكرسعووه ..
ابو عبدالكريم
الله يشفيه. الأفضل الاستغناء عنه والتعاقد مع لاعب آخر في نفس الخانه الظهير الأيسر وبالتوفيق لإدارة العالمي والدكتور صفوان

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