أولسان يبدد الأمل النصراوي في الآسيوية 

ماجد محمد (صدى):
انتهى اليوم الأمل الذي كان ينتظره عشاق النصر بعد أن قامت إدارة النادي بتقديم مذكرة احتجاج للجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي ضد فريق بيرسبوليس الإيراني.
وصعدت الإدارة النصراوية القضية آنذاك إلى محكمة الكأس، إلا أن الاتحاد القاري مضى قدمًا في قراره بإقامة النهائي بين المتأهل من شرق القارة أولسان الكوري والفريق الإيراني وانتهى بتحقيق الفريق الكوري لقب ٢٠٢٠.
وكانت إدارة النصر بـرئاسة الدكتور صفوان السويكت قدمت احتجاجا إلى الاتحاد الآسيوي بحجة عدم أهلية بعض لاعبي بيرسبوليس للمشاركة في البطولة، وجاء ذلك بعد نهاية اللقاء مباشر أثناء الوقت المسموح به لتقديم الشكوى.
ويأتي ذلك بعدما حسم الإتحاد الآسيوي لكرة القدم موقفه من احتجاج نادي النصر على نتيجة مباراته مع بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب في اجتماع مدته دقيقة واحدة، حيث طبعت اللجنة البيان الذى أعلنت فيه رفض احتجاج النصر.
ومن الجدير بالذكر أن أولسان هيونداي، انتزع فوزا ثمينا من بيرسبوليس الإيراني بهدفين مقابل هدف، وتوج بطلا لدوري أبطال آسيا 2020، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الجنوب بالدوحة.
وأحرز الهدف الأول لصالح بيرسبوليس اللاعب مهدي أبدي في الدقيقة 45، بينما سجل الهدف الأول والثاني لصالح أولسان هيونداي اللاعب جونيور نيجراو في الدقيقة 45 ، 55.
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