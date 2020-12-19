ترامب يتهم الصين في الإختراق الإلكتروني

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الاختراق الإلكتروني تم تضخيمه كثيرا في الإعلام الكاذب مؤكدا أن كل شيء تحت السيطرة
ورفض ترامب اتهام روسيا في الوقوف وراء هجوم سيببراني يستهدف وكالات حكومية أمريكية، مبينا أن وسائل الإعلام تتهم روسيا كلما حدث شىء لأسباب مالية غالبا.
وقال ترامب عبر تويتر: "روسيا هي الترنيمة ذات الأولية عندنا يحدث أي شىء ربما لأسباب مالية وربما تكون الصين".
ومن ناحية أخرى، أوضح ترامب أن المرشح الديمقراطي الفائز في الانتخابات، جو بايدن، خسر في 6 ولايات أمريكية متأرجحة.
وكتب ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا : "إنه لم يفز بالانتخابات. لقد خسر الست ولايات المتأرجحة بفارق كبير.. لقد قاموا بعدها بضخ مئات الآلاف من الأصوات وأمسكنا بهم.. الآن على السياسيين الجمهوريين الكفاح حتى لا يتم سرقة انتصارهم العظيم.. لا تكونوا ضعفاء وحمقى!"