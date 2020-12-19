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ترامب يتهم الصين في الإختراق الإلكتروني

Time منذ 49 دقيقة
Views 1584
ترامب يتهم الصين في الإختراق الإلكتروني

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الاختراق الإلكتروني تم تضخيمه كثيرا في الإعلام الكاذب مؤكدا أن كل شيء تحت السيطرة

ورفض ترامب اتهام روسيا في الوقوف وراء هجوم سيببراني يستهدف وكالات حكومية أمريكية، مبينا أن وسائل الإعلام تتهم روسيا كلما حدث شىء لأسباب مالية غالبا.

وقال ترامب عبر تويتر: "روسيا هي الترنيمة ذات الأولية عندنا يحدث أي شىء ربما لأسباب مالية وربما تكون الصين".

ومن ناحية أخرى، أوضح ترامب أن المرشح الديمقراطي الفائز في الانتخابات، جو بايدن، خسر في 6 ولايات أمريكية متأرجحة.

وكتب ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا : "إنه لم يفز بالانتخابات. لقد خسر الست ولايات المتأرجحة بفارق كبير.. لقد قاموا بعدها بضخ مئات الآلاف من الأصوات وأمسكنا بهم.. الآن على السياسيين الجمهوريين الكفاح حتى لا يتم سرقة انتصارهم العظيم.. لا تكونوا ضعفاء وحمقى!"

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أحدث التعليقات

لا مقارنه بين هذا وذاك !! الايدز لم يعطل العالم كما فعل كورونا
ابو وليد
دقيقه وتخب عليهم فريق ابو خرقه
زعيم اااسيا
ع.س هههه مجرم
ابو محمد 😎 ✍️
كرفسوه وكرسعووه ..
ابو عبدالكريم
الله يشفيه. الأفضل الاستغناء عنه والتعاقد مع لاعب آخر في نفس الخانه الظهير الأيسر وبالتوفيق لإدارة العالمي والدكتور صفوان

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