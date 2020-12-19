مستشفى أمريكي يوقف التطعيم بلقاح فايزر المضاد لكورونا مؤقتًا

واشنطن (صدى):
قرر مركز كونديل الطبي في ليبرتيفيل شمال شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، إيقاف التطعيمات بلقاح فايزر ضد فيروس كورونا لموظفيه مؤقتًا.
وقال المركز أنه أوقف التطعيمات بلقاح فايزر مؤقتًا من باب الحيطة والحذر، بعد أن عانى أربعة موظفين لديه من ردود فعل سلبية شملت التنميل وارتفاع معدلات ضربات القلب، مشيرا إلى أن الموظفين الأربعة المتضررين يمثلون جزءًا صغيرًا فقط من موظفي المنظمة البالغ عددهم 3000 موظف، والذين تم تطعيمهم منذ أن أصبح لقاح فايزر وبيونتيك متاحًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأكد مسؤولين في المركز الطبي، أن التوقف في ليبرتيفيل سيمنحهم فرصة لفهم سبب حدوث ردود الفعل السلبية بشكل أفضل.