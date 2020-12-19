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مستشفى أمريكي يوقف التطعيم بلقاح فايزر المضاد لكورونا مؤقتًا

Time منذ 7 دقائق
Views 1223
مستشفى أمريكي يوقف التطعيم بلقاح فايزر المضاد لكورونا مؤقتًا

واشنطن (صدى):
قرر مركز كونديل الطبي في ليبرتيفيل شمال شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، إيقاف التطعيمات بلقاح فايزر ضد فيروس كورونا لموظفيه مؤقتًا.

وقال المركز أنه أوقف التطعيمات بلقاح فايزر مؤقتًا من باب الحيطة والحذر، بعد أن عانى أربعة موظفين لديه من ردود فعل سلبية شملت التنميل وارتفاع معدلات ضربات القلب، مشيرا إلى أن الموظفين الأربعة المتضررين يمثلون جزءًا صغيرًا فقط من موظفي المنظمة البالغ عددهم 3000 موظف، والذين تم تطعيمهم منذ أن أصبح لقاح فايزر وبيونتيك متاحًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأكد مسؤولين في المركز الطبي، أن التوقف في ليبرتيفيل سيمنحهم فرصة لفهم سبب حدوث ردود الفعل السلبية بشكل أفضل.

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أحدث التعليقات

لا مقارنه بين هذا وذاك !! الايدز لم يعطل العالم كما فعل كورونا
ابو وليد
دقيقه وتخب عليهم فريق ابو خرقه
زعيم اااسيا
ع.س هههه مجرم
ابو محمد 😎 ✍️
كرفسوه وكرسعووه ..
ابو عبدالكريم
الله يشفيه. الأفضل الاستغناء عنه والتعاقد مع لاعب آخر في نفس الخانه الظهير الأيسر وبالتوفيق لإدارة العالمي والدكتور صفوان

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