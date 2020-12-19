بالصور.. الهلال يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة القادسية 

ماجد محمد (صدى):
واصل فريق نادي الهلال اليوم السبت تدريباته، استعدادا لمواجهة مضيفه القادسية الاثنين المقبل، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.
وجاءت تفاصيل التدريب على النحو التالي: بدأ المران بتدريبات لياقية وتكتيكية، فيما طبق الجهاز الفني تدريبات فنية وتكتيكية متنوعة.
واختتم المدير الفني رازفان لوشيسكو المران بمناورة على جزء من الملعب، كما تابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ " فهد بن سعد بن نافل ".
وواصل " عبد الله المعيوف وعلي آل بليهي، وسيباستيان جيوفينكو، وهتان باهبري ومتعب المفرح " برامجهم العلاجية والتأهيلية.