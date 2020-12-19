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بالصور.. الهلال يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة القادسية 

Time منذ 5 دقائق
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بالصور.. الهلال يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة القادسية 

ماجد محمد (صدى):
واصل فريق نادي الهلال اليوم السبت تدريباته، استعدادا لمواجهة مضيفه القادسية الاثنين المقبل، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

وجاءت تفاصيل التدريب على النحو التالي: بدأ المران بتدريبات لياقية وتكتيكية، فيما طبق الجهاز الفني تدريبات فنية وتكتيكية متنوعة.

واختتم المدير الفني رازفان لوشيسكو المران بمناورة على جزء من الملعب، كما تابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ " فهد بن سعد بن نافل ".

وواصل " عبد الله المعيوف وعلي آل بليهي، وسيباستيان جيوفينكو، وهتان باهبري ومتعب المفرح " برامجهم العلاجية والتأهيلية.

 

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أحدث التعليقات

هات و خد
وجد وباء كورونا البيئة المناسبه لتمدده في الجزيره العجوز و الدماء المتكلسه.
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية والعالمية أصعب وأقوى وسمعوني صياحكم لأنة طرب ههههههه وشخبار الضغط يبي لكم سنة ضوئية لتحقيق كأس آسيا وبعيد على شواربكم المنتوفة آسيا لآسياد القارة يا ابو خرنقة وانت محقق خرقة وتخب عليكم الخلا بس الخلا
ع. س. ع
هههههه عوض خميس لو طلعها وارضي يا جوليانو ههههههه مطرودة القايلة جحا جحا ح جحا
هات و خد
عمل شقلباظ علي الرمال.
الزعيم العالمي
الي يقول البنت حره كونو على ثقه ان اخته معندها له اي قيمه الرجل يقتل عشان عرضه كيف تخلي بنت تخرج متبرجه في بلد محافظ وتقول ليه يتعرضونها الشباب هزلت

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