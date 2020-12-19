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مدرب الهلال السابق يقترب من تدريب الشباب

Time منذ ساعة
Views 1957
مدرب الهلال السابق يقترب من تدريب الشباب

نواف السالم (صدى):
أفادت تقارير صحفية رومانية أن مدرب نادي الهلال السابق، لورينت ريجيكامب، يقترب من منافسات الدوري السعودي، بعد تلقيه عرضا جادا من إدارة نادي الشباب.

وقالت صحيفة ديجي سبورت الرومانية أن مدرب الهلال السابق تلقى اتصالات من إدارة الشباب لتولي تدريب الفريق خلفًا للبرتغالي بيدرو كايشينيا، مشيرة إلى أن المحادثات بين إدارة نادي الشباب وريجيكامب وصلت لمرحلة متقدمة خلال الفترة الحالية.

يذكر أن الروماني ريجيكامب قد تولى تدريب الهلال بين مايو 2014 وفبراير 2015، وخاض مع الفريق الأزرق 24 مباراة، حقق الفوز 13 مرة، وتعادل في 6 مباريات، وانهزم في 5 لقاءات، وأحرز الزعيم تحت قيادته 40 هدفًا، واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

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أحدث التعليقات

لا مقارنه بين هذا وذاك !! الايدز لم يعطل العالم كما فعل كورونا
ابو وليد
دقيقه وتخب عليهم فريق ابو خرقه
زعيم اااسيا
ع.س هههه مجرم
ابو محمد 😎 ✍️
كرفسوه وكرسعووه ..
ابو عبدالكريم
الله يشفيه. الأفضل الاستغناء عنه والتعاقد مع لاعب آخر في نفس الخانه الظهير الأيسر وبالتوفيق لإدارة العالمي والدكتور صفوان

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