مدرب الهلال السابق يقترب من تدريب الشباب

نواف السالم (صدى):
أفادت تقارير صحفية رومانية أن مدرب نادي الهلال السابق، لورينت ريجيكامب، يقترب من منافسات الدوري السعودي، بعد تلقيه عرضا جادا من إدارة نادي الشباب.
وقالت صحيفة ديجي سبورت الرومانية أن مدرب الهلال السابق تلقى اتصالات من إدارة الشباب لتولي تدريب الفريق خلفًا للبرتغالي بيدرو كايشينيا، مشيرة إلى أن المحادثات بين إدارة نادي الشباب وريجيكامب وصلت لمرحلة متقدمة خلال الفترة الحالية.
يذكر أن الروماني ريجيكامب قد تولى تدريب الهلال بين مايو 2014 وفبراير 2015، وخاض مع الفريق الأزرق 24 مباراة، حقق الفوز 13 مرة، وتعادل في 6 مباريات، وانهزم في 5 لقاءات، وأحرز الزعيم تحت قيادته 40 هدفًا، واستقبلت شباكه 19 هدفًا.