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نائب رئيس الوزراء الروسي: العلاقات مع المملكة بلغت مستوى متقدمًا من التعاون

Time منذ 37 دقيقة
Views 1479
نائب رئيس الوزراء الروسي: العلاقات مع المملكة بلغت مستوى متقدمًا من التعاون

موسكو (صدى):
قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن العلاقات مع المملكة بلغت مستوى متقدما من التعاون، مضيفا:" نشكر المملكة على مستوى التعاون المشترك ".

 

وأضاف " نوفاك ":" الزيارات المتبادلة بين موسكو والرياض دليل على مستوى التعاون ‎"، مبينا:" وضعنا مع السعودية خريطة طريق للتعاون المشترك ‎".

‏وأردف:" ناقشنا التنسيق بخصوص أوبك+ ‎"، فيما أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان:" سيكون هناك تعاون مشترك في اللجنة السعودية الروسية المشتركة على الجانب الإستراتيجي، إضافة إلى تقديم برامج وأنشطة متعددة ".

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أحدث التعليقات

هات و خد
وجد وباء كورونا البيئة المناسبه لتمدده في الجزيره العجوز و الدماء المتكلسه.
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية والعالمية أصعب وأقوى وسمعوني صياحكم لأنة طرب ههههههه وشخبار الضغط يبي لكم سنة ضوئية لتحقيق كأس آسيا وبعيد على شواربكم المنتوفة آسيا لآسياد القارة يا ابو خرنقة وانت محقق خرقة وتخب عليكم الخلا بس الخلا
ع. س. ع
هههههه عوض خميس لو طلعها وارضي يا جوليانو ههههههه مطرودة القايلة جحا جحا ح جحا
هات و خد
عمل شقلباظ علي الرمال.
الزعيم العالمي
الي يقول البنت حره كونو على ثقه ان اخته معندها له اي قيمه الرجل يقتل عشان عرضه كيف تخلي بنت تخرج متبرجه في بلد محافظ وتقول ليه يتعرضونها الشباب هزلت

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