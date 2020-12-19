نائب رئيس الوزراء الروسي: العلاقات مع المملكة بلغت مستوى متقدمًا من التعاون

موسكو (صدى):
قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن العلاقات مع المملكة بلغت مستوى متقدما من التعاون، مضيفا:" نشكر المملكة على مستوى التعاون المشترك ".
وأضاف " نوفاك ":" الزيارات المتبادلة بين موسكو والرياض دليل على مستوى التعاون "، مبينا:" وضعنا مع السعودية خريطة طريق للتعاون المشترك ".
وأردف:" ناقشنا التنسيق بخصوص أوبك+ "، فيما أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان:" سيكون هناك تعاون مشترك في اللجنة السعودية الروسية المشتركة على الجانب الإستراتيجي، إضافة إلى تقديم برامج وأنشطة متعددة ".