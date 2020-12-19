أتلتيكو مدريد يسحق إلتشي بثلاثية في الليجا

وكالات (صدى):
انتزع فريق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينًا من نظيره إلتشي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز " الليجا ".
وأحرز لويس سواريز، الهدف الأول لأتلتيكو مدريد من خلال تسديدة قوية في الدقيقة الـ41 من عمر المباراة، بينما سجل سواريز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ58، بينما نجح اللاعب لوكاس بويي، في إحراز الهدف الأول لإلتشي، وقبل انتهاء المباراة بلحظات يمنح الحكم أبناء مدريد وينجح دييجو كوستا من تسديدها، لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
وبهذه النتيجة، يظل أتلتيكو مدريد منفرد في صدارة ترتيب الجدول برصيد 29 نقطة، بينما يأتي إلتشي في المركز الـ15 برصيد 14 نقطة.