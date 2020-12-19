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أتلتيكو مدريد يسحق إلتشي بثلاثية في الليجا

Time منذ 58 دقيقة
Views 1454
أتلتيكو مدريد يسحق إلتشي بثلاثية في الليجا

وكالات (صدى):
انتزع فريق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينًا من نظيره إلتشي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز " الليجا ".

وأحرز لويس سواريز، الهدف الأول لأتلتيكو مدريد من خلال تسديدة قوية في الدقيقة الـ41 من عمر المباراة، بينما سجل سواريز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ58، بينما نجح اللاعب لوكاس بويي، في إحراز الهدف الأول لإلتشي، وقبل انتهاء المباراة بلحظات يمنح الحكم أبناء مدريد وينجح دييجو كوستا من تسديدها، لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، يظل أتلتيكو مدريد منفرد في صدارة ترتيب الجدول برصيد 29 نقطة، بينما يأتي إلتشي في المركز الـ15 برصيد 14 نقطة.

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أحدث التعليقات

هات و خد
وجد وباء كورونا البيئة المناسبه لتمدده في الجزيره العجوز و الدماء المتكلسه.
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية والعالمية أصعب وأقوى وسمعوني صياحكم لأنة طرب ههههههه وشخبار الضغط يبي لكم سنة ضوئية لتحقيق كأس آسيا وبعيد على شواربكم المنتوفة آسيا لآسياد القارة يا ابو خرنقة وانت محقق خرقة وتخب عليكم الخلا بس الخلا
ع. س. ع
هههههه عوض خميس لو طلعها وارضي يا جوليانو ههههههه مطرودة القايلة جحا جحا ح جحا
هات و خد
عمل شقلباظ علي الرمال.
الزعيم العالمي
الي يقول البنت حره كونو على ثقه ان اخته معندها له اي قيمه الرجل يقتل عشان عرضه كيف تخلي بنت تخرج متبرجه في بلد محافظ وتقول ليه يتعرضونها الشباب هزلت

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