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بالفيديو.. افتتاح مراكز جديدة للتطعيم بلقاح كورونا في عدة مناطق الأيام المقبلة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. افتتاح مراكز جديدة للتطعيم بلقاح كورونا في عدة مناطق الأيام المقبلة

الرياض (صدى):
أكدالدكتور هاني جوخدار وكيل وزارة الصحة ازدياد نسبة الإقبال والتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا ، مبينا أن العدد وصل إلى 350 ألف شخص حتي الآن.

وأضاف جوخدار أنه خلال الأيام القادمة سيتم التوسع في عدد الذين يتلقون تطعيم لقاح كورونا في الرياض .

وتابع أنه سيتم افتتاح خلال الأيام القادمة مركزا آخر للتطعيم في الرياض، ومراكز أخرى في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

وأكد أنه خلال شهر يناير سيبدأ التطعيم في جميع مناطق ومحافظات المملكة ، مشيرا إلى أن إعداد الذين يتلقون التطعيم ستكون بعشرات الآلاف بشكل يومي.

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أحدث التعليقات

هات و خد
وجد وباء كورونا البيئة المناسبه لتمدده في الجزيره العجوز و الدماء المتكلسه.
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية والعالمية أصعب وأقوى وسمعوني صياحكم لأنة طرب ههههههه وشخبار الضغط يبي لكم سنة ضوئية لتحقيق كأس آسيا وبعيد على شواربكم المنتوفة آسيا لآسياد القارة يا ابو خرنقة وانت محقق خرقة وتخب عليكم الخلا بس الخلا
ع. س. ع
هههههه عوض خميس لو طلعها وارضي يا جوليانو ههههههه مطرودة القايلة جحا جحا ح جحا
هات و خد
عمل شقلباظ علي الرمال.
الزعيم العالمي
الي يقول البنت حره كونو على ثقه ان اخته معندها له اي قيمه الرجل يقتل عشان عرضه كيف تخلي بنت تخرج متبرجه في بلد محافظ وتقول ليه يتعرضونها الشباب هزلت

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