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شاهد.. مواطنون ومقيمون يتلقون لقاح كورونا بدون أي أعراض جانبية 

Time منذ 23 دقيقة
Views 1393
شاهد.. مواطنون ومقيمون يتلقون لقاح كورونا بدون أي أعراض جانبية 

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو مشاهد لمواطنين سعوديين ومقيمين تلقوا لقاح ‎كورونا في اليوم الثالث للتطعيم المجاني في ‎المملكة، بدون أعراض جانبية.

 

وبحسب المقطع أشاد المواطنون بالتنظيم وسهولة عملية تلقي اللقاح، حيث فتحت المملكة الباب أمام المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح فايزر مجانا.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه وزارة الصحة أكثر من 400 ألف شخص يرغبون في تلقي اللقاح، وتبين أن حملة التطعيم ستكون على ثلاث مراحل.

وتبين أن المرحلة الأولى تستهدف من هم فوق ال65 عاما وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى بأمراض مزمنة، بينما ستشمل المرحلة الثانية فئة من تجاوزوا 50 عامًا، أما المرحلة الثالثة ستشمل جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

وكان وكيل وزارة الصحة قال إن المملكة تدرس عددا من اللقاحات الأخرى لاستخدامها، مبينا: " قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام ".

وأبان:" إذا وصلنا لـ 80% من المناعة المجتمعية يمكن القول بتجاوز الوباء "، فيما تتواصل حملة التطعيم في المملكة بلقاح فايزر، السبت، لليوم الثالث على التوالي، وزارة الصحة دعت الجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي" الإلكتروني.

وأظهرت إحصائية التسجيل حتى أمس الجمعة، ارتفاعا في أعداد المسجلين الذين تجاوز عددهم الثلاث مئة وخمسة آلاف شخص خلال ثلاثة أيام فقط، ما بين مواطنين ومقيمين.

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أحدث التعليقات

هات و خد
وجد وباء كورونا البيئة المناسبه لتمدده في الجزيره العجوز و الدماء المتكلسه.
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية والعالمية أصعب وأقوى وسمعوني صياحكم لأنة طرب ههههههه وشخبار الضغط يبي لكم سنة ضوئية لتحقيق كأس آسيا وبعيد على شواربكم المنتوفة آسيا لآسياد القارة يا ابو خرنقة وانت محقق خرقة وتخب عليكم الخلا بس الخلا
ع. س. ع
هههههه عوض خميس لو طلعها وارضي يا جوليانو ههههههه مطرودة القايلة جحا جحا ح جحا
هات و خد
عمل شقلباظ علي الرمال.
الزعيم العالمي
الي يقول البنت حره كونو على ثقه ان اخته معندها له اي قيمه الرجل يقتل عشان عرضه كيف تخلي بنت تخرج متبرجه في بلد محافظ وتقول ليه يتعرضونها الشباب هزلت

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