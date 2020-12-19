أسطورة النصر السابق يوجه رسالة للمغربي عبدالرازق حمدالله 

نواف السالم (صدى):
وجه أسطورة النصر السابق، ماجد عبدالله، رسالة إلى المغربي عبدالرازق حمدالله، قائلا:" نجمنا عبدالرزاق حمدالله كل لاعب يمر بظروف صعبة في مسيرته الكروية تؤثر على أدائه، ولكن النجوم سرعان ما يتجاوزونها ".
وأضاف " عبدالله ":" أنت أحد هؤلاء النجوم، تمتلك إمكانيات كبيرة وحسّ تهديفي عالي جداً، وأثق في عودتك إلى ما كنت عليه، تأكد بأنك قادر على العودة ".
وكان حسين عبد الغني، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، اجتمع مع مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق، تمهيدا لفرض عقوبة إدارية أو مالية، على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.
ويأتي ذلك بسبب احتكاك حمد الله مع زميله سلطان الغنام خلال مباراة النصر أمام الرائد، في دور ال16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.