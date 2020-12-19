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أسطورة النصر السابق يوجه رسالة للمغربي عبدالرازق حمدالله 

Time منذ 29 دقيقة
Views 1616
أسطورة النصر السابق يوجه رسالة للمغربي عبدالرازق حمدالله 

نواف السالم (صدى):
وجه أسطورة النصر السابق، ماجد عبدالله، رسالة إلى المغربي عبدالرازق حمدالله، قائلا:" نجمنا عبدالرزاق حمدالله كل لاعب يمر بظروف صعبة في مسيرته الكروية تؤثر على أدائه، ولكن النجوم سرعان ما يتجاوزونها ".

 

وأضاف " عبدالله ":" أنت أحد هؤلاء النجوم، تمتلك إمكانيات كبيرة وحسّ تهديفي عالي جداً، وأثق في عودتك إلى ما كنت عليه، تأكد بأنك قادر على العودة ".

وكان حسين عبد الغني، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، اجتمع مع مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق، تمهيدا لفرض عقوبة إدارية أو مالية، على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

ويأتي ذلك بسبب احتكاك حمد الله مع زميله سلطان الغنام خلال مباراة النصر أمام الرائد، في دور ال16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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أحدث التعليقات

صقر
مالت على هالوجيه اللي ماحلاها الله
فيصل
عاير ياخوي والعالم. تعدتنا. بقرون
فيصل
التعيير
فيصل
يازبننا في ادتعيير يابو وليد وهذا الي خلانا اضخوكه للي يسوىوالي ما يسواش نحب العيار. نالفت نظرك الملعب وجماله؟؟
ابو زياد
أهم شئ هذا الفريق الذي شجعته 2012 أمام فريقك

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