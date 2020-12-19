بالفيديو.. محمد آل جابر يكشف عن سبب التأخير في تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

فهمي محمد (صدى):
كشف سفير المملكة لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، عن سبب التأخير في تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، قائلا:" لا نتدخل إلا ضمن ما يطلبه اليمنيون والتأخر في تنفيذ الاتفاق سببه خلافات تم تجاوزها ".
وأضاف " آل جابر " خلال مداخلة هاتفية عبر قناة العربية:" أقوم بواجبي المكلف به وقيادة بلادي حريصة كل الحرص على عدم التدخل في الشأن اليمني إلا بما يرتضيه الإخوة في اليمن "، لافتا:" هناك صراع سياسي يمني تاريخي عميق وهناك صراع بين الأحزاب والمكونات السياسية في كل المناطق اليمنية ".
وأشار:" هناك شخصيات غاضبة ولديها موقف محدد من الطرف الآخر، فتبدأ بالترويج لموقفها بافتراض مثل هذه الافتراضات الغير صحيحة مطلقا ".
وتابع:" الحكومة أخذت هذه الفترة بسبب النقاشات بين اليمنيين والمكونات السياسية وبين الحكومة اليمنية ومجلس الانتقال الجنوبي وبين رئيس الوزراء والرئيس اليمني وكذلك بين كل هذه الأطراف "، مبينا:" التأخر في تشكيل الحكومة اليمنية والتأخير في التنفيذ نتيجة نقاش إيجابي لأن التأخير كان جادا، فجدية النقاش وإطالة مدته أدت إلى تنفيذ النقاش ونفذ الشق العسكري بتجاوب وتعاون ".