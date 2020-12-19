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بالفيديو.. محمد آل جابر يكشف عن سبب التأخير في تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. محمد آل جابر يكشف عن سبب التأخير في تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

فهمي محمد (صدى):
كشف سفير المملكة لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، عن سبب التأخير في تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، قائلا:" لا نتدخل إلا ضمن ما يطلبه اليمنيون والتأخر في تنفيذ الاتفاق سببه خلافات تم تجاوزها ".

وأضاف " آل جابر " خلال مداخلة هاتفية عبر قناة العربية:" أقوم بواجبي المكلف به وقيادة بلادي حريصة كل الحرص على عدم التدخل في الشأن اليمني إلا بما يرتضيه الإخوة في اليمن "، لافتا:" هناك صراع سياسي يمني تاريخي عميق وهناك صراع بين الأحزاب والمكونات السياسية في كل المناطق اليمنية ".

 

وأشار:" هناك شخصيات غاضبة ولديها موقف محدد من الطرف الآخر، فتبدأ بالترويج لموقفها بافتراض مثل هذه الافتراضات الغير صحيحة مطلقا ".

وتابع:" الحكومة أخذت هذه الفترة بسبب النقاشات بين اليمنيين والمكونات السياسية وبين الحكومة اليمنية ومجلس الانتقال الجنوبي وبين رئيس الوزراء والرئيس اليمني وكذلك بين كل هذه الأطراف  "، مبينا:" التأخر في تشكيل الحكومة اليمنية والتأخير في التنفيذ نتيجة نقاش إيجابي لأن التأخير كان جادا، فجدية النقاش وإطالة مدته أدت إلى تنفيذ النقاش ونفذ الشق العسكري بتجاوب وتعاون ".

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أحدث التعليقات

هات و خد
وجد وباء كورونا البيئة المناسبه لتمدده في الجزيره العجوز و الدماء المتكلسه.
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية والعالمية أصعب وأقوى وسمعوني صياحكم لأنة طرب ههههههه وشخبار الضغط يبي لكم سنة ضوئية لتحقيق كأس آسيا وبعيد على شواربكم المنتوفة آسيا لآسياد القارة يا ابو خرنقة وانت محقق خرقة وتخب عليكم الخلا بس الخلا
ع. س. ع
هههههه عوض خميس لو طلعها وارضي يا جوليانو ههههههه مطرودة القايلة جحا جحا ح جحا
هات و خد
عمل شقلباظ علي الرمال.
الزعيم العالمي
الي يقول البنت حره كونو على ثقه ان اخته معندها له اي قيمه الرجل يقتل عشان عرضه كيف تخلي بنت تخرج متبرجه في بلد محافظ وتقول ليه يتعرضونها الشباب هزلت

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