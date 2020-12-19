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حمد الله هداف دوري أبطال آسيا 2020

Time منذ 32 دقيقة
Views 1463
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حمد الله هداف دوري أبطال آسيا 2020

طلال الغامدي (صدى):
منح الاتحاد الاسيوي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة بنادي النصر، جائزة هداف بطولة دوري أبطال آسيا 2020، برصيد 7أهداف.

وحصد عبد الرزاق حمد الله لقب الهداف، متفوقًا على مهاجم أولسان، نيجراو، بأفضلية الدقائق، حيث يتساوى اللاعبان في عدد الأهداف برصيد 7 أهداف.

وأحرز حمد الله 7 أهداف، وصنع هدفًا خلال 653 دقيقة، في حين سجل نيجراو 7 أهداف وصنع هدفًا، في 705 دقيقة.

وحاز فريق الكرة بنادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي على اللقب الآسيوي، للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 2-1، في نهائي البطولة الذي جمع بين الفريقين على ملعب الجنوب.

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أحدث التعليقات

صقر
مالت على هالوجيه اللي ماحلاها الله
فيصل
عاير ياخوي والعالم. تعدتنا. بقرون
فيصل
التعيير
فيصل
يازبننا في ادتعيير يابو وليد وهذا الي خلانا اضخوكه للي يسوىوالي ما يسواش نحب العيار. نالفت نظرك الملعب وجماله؟؟
ابو زياد
أهم شئ هذا الفريق الذي شجعته 2012 أمام فريقك

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