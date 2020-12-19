الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

Time منذ 6 دقائق
Views 1118
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة كذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف في حين تكون الرياح نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 14 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عطعوط
كيف البنت حره ...والدين اللي تعتنقه وش وضعه . والآيات القرآنية الخاصه بالأمر بالحجاب مالها قيمة عندك. وعادات وتقاليد بلد منبع الرساله ومهبط الوحي وش وضعها عندك شكل الإسلام ممسوح من خارطتك
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عسل الجبل
نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله أن يصلح أبناء وبنات المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
الحويطي
يااخوان ان لم تستح فافعل ما شأت العيب مو عليها العيب على الي خلاها تطلع من البيت بهذا المنظر
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. استغفر الله العظيم ..

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة
Time منذ 6 دقائق Views 1118
سيكو سانوجو يفسخ عقده مع الاتحاد
سيكو سانوجو يفسخ عقده مع الاتحاد
Time منذ 37 دقيقة Views 1592
«الصحة»: تسجيل 158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 41 دقيقة Views 1701
بالصور.. الكشف عن حقيقة الخسف الأرضي بالعويقيلة
بالصور.. الكشف عن حقيقة الخسف الأرضي بالعويقيلة
Time منذ 42 دقيقة Views 1650
"السومة" جاهز للمشاركة في مواجهة "الفتح"
"السومة" جاهز للمشاركة في مواجهة "الفتح"
Time منذ 47 دقيقة Views 1575
بالفيديو.. حساب المواطن يوضح مدى تأثير عمر التابع على الدعم
بالفيديو.. حساب المواطن يوضح مدى تأثير عمر التابع على الدعم
Time منذ 52 دقيقة Views 1609
مستجدات مفاوضات النصر مع جوميز
مستجدات مفاوضات النصر مع جوميز
Time منذ 57 دقيقة Views 1826
بالفيديو.. فيفي عبده تثير الجدل مجددًا بظهورها في غرفتها
بالفيديو.. فيفي عبده تثير الجدل مجددًا بظهورها في غرفتها
Time منذ ساعة Views 719
"تعليم الرياض" توضح طريقة توزيع درجات اختبار نهاية الفصل
"تعليم الرياض" توضح طريقة توزيع درجات اختبار نهاية الفصل
Time منذ ساعة Views 1727
بالفيديو . .. رخصة الكترونية لمن يحصل على لقاح كورونا مرتين
بالفيديو . .. رخصة الكترونية لمن يحصل على لقاح كورونا مرتين
Time منذ ساعة Views 1751