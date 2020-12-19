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بريطانيا: لا دليل حتى الآن على أن السلالة المتحورة من كورونا أشد فتكا 

Time منذ ساعة
Views 1551
بريطانيا: لا دليل حتى الآن على أن السلالة المتحورة من كورونا أشد فتكا 

لندن (صدى):
عقدت الحكومة البريطانية، اجتماعا طارئا لبحث السلاسة المتحورة الجديدة من كوفيد-19، ودراسة إمكانية تشديد القيود على حركة المواطنين.

 

وأكدت الحكومة البريطانية أنه لا دليل حتى الآن على أن السلالة المتحورة من كورونا أشد فتكًا، موضحة أنها أبلغت الصحة العالمية بأن السلالة المتحورة لكورونا أسرع تفشيا.

 

‏‏وأشارت إلى أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا أسرع انتشارًا، موضحة أن الإجراءات الجديدة قد تشمل قيودا على التنقل والسفر بين جنوب شرق انجلترا، بما فيها العاصمة لندن، وباقي أنحاء البلاد.

 

ومن ضمن المقترحات إمكانية اتخاذ إجراءات لعزل لندن، بعد ثبوت أن السلالة المتحورة الجديدة، والتي نشأت في كنت، تنتشر بسرعة كبيرة وسط مخاوف من انتقالها لباقي المقاطعات.

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أحدث التعليقات

صقر
مالت على هالوجيه اللي ماحلاها الله
فيصل
عاير ياخوي والعالم. تعدتنا. بقرون
فيصل
التعيير
فيصل
يازبننا في ادتعيير يابو وليد وهذا الي خلانا اضخوكه للي يسوىوالي ما يسواش نحب العيار. نالفت نظرك الملعب وجماله؟؟
ابو زياد
أهم شئ هذا الفريق الذي شجعته 2012 أمام فريقك

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