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مستجدات مفاوضات النصر مع جوميز

Time منذ 57 دقيقة
Views 1826
مستجدات مفاوضات النصر مع جوميز

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية، عن مستجدات مفاوضات نادي النصر، مع النجم الأرجنتيني أليخاندرو "بابو" جوميز، صانع ألعاب أتالانتا الإيطالي.

وذكرت التقارير أن نادي النصر، قد قدم عرضًا بقيمة 30 مليون يورو، أي 138 مليون ريال، لحسم صفقة النجم الأرجنتيني، وخطفه من الأندية العالمية، التي ترغب في التعاقد معه.

وأشارت التقارير، إلى أن الـ30 مليون يورو، تشمل حصة أتالانتا الإيطالي، ورواتب اللاعب، لمدة عامين ونصف.

ويذكر أن جوميز، يلعب في صفوف أتالانتا، منذ عام 2014، عندما انتقل إليه قادمًا من فريق ميتاليست الأوكراني.

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أحدث التعليقات

عطعوط
كيف البنت حره ...والدين اللي تعتنقه وش وضعه . والآيات القرآنية الخاصه بالأمر بالحجاب مالها قيمة عندك. وعادات وتقاليد بلد منبع الرساله ومهبط الوحي وش وضعها عندك شكل الإسلام ممسوح من خارطتك
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عسل الجبل
نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله أن يصلح أبناء وبنات المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
الحويطي
يااخوان ان لم تستح فافعل ما شأت العيب مو عليها العيب على الي خلاها تطلع من البيت بهذا المنظر
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. استغفر الله العظيم ..

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