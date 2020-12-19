مستجدات مفاوضات النصر مع جوميز

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية، عن مستجدات مفاوضات نادي النصر، مع النجم الأرجنتيني أليخاندرو "بابو" جوميز، صانع ألعاب أتالانتا الإيطالي.
وذكرت التقارير أن نادي النصر، قد قدم عرضًا بقيمة 30 مليون يورو، أي 138 مليون ريال، لحسم صفقة النجم الأرجنتيني، وخطفه من الأندية العالمية، التي ترغب في التعاقد معه.
وأشارت التقارير، إلى أن الـ30 مليون يورو، تشمل حصة أتالانتا الإيطالي، ورواتب اللاعب، لمدة عامين ونصف.
ويذكر أن جوميز، يلعب في صفوف أتالانتا، منذ عام 2014، عندما انتقل إليه قادمًا من فريق ميتاليست الأوكراني.