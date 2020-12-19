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بالفيديو . .. رخصة الكترونية لمن يحصل على لقاح كورونا مرتين

Time منذ ساعة
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بالفيديو . .. رخصة الكترونية لمن يحصل على لقاح كورونا مرتين

الرياض (صدى):
صرح وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الله عسيري اليوم السبت بإمكانية الترخيص للقاح آخر ضد كورونا الشهر الجاري .

وقال وكيل وزارة الصحة : قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام ، وفقاً لـ"العربية " .

وقال أن الوزارة تدرس عددا من اللقاحات الأخرى لاستخدامها ، وأن هناك إقبال على التسجيل للتطعيم ، وتم تسجيل 347 ألف شخص للتطعيم .

وحول الرخصة الإلكترونية التي سيتم منحها لمن تناول الجرعة الثانية ، قال أن المناعة لا تبدأ مباشرةً بعد التطعيم ، وإصدار الرخصة أو الشهادة الإلكترونية مرتبط بالجرعة الثانية ، وسيتم عمل دراسات لتخفيف القيود ، ويجب أن يكون هناك 80 % مناعة للمجتمع لتخفيف القيود .

وأشار إلى أن الأزمة بدأت بالإنفراج قائلاً " إذا وصلنا لـ 80% من المناعة المجتمعية يمكن القول بتجاوز الوباء " .

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أحدث التعليقات

عطعوط
كيف البنت حره ...والدين اللي تعتنقه وش وضعه . والآيات القرآنية الخاصه بالأمر بالحجاب مالها قيمة عندك. وعادات وتقاليد بلد منبع الرساله ومهبط الوحي وش وضعها عندك شكل الإسلام ممسوح من خارطتك
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عسل الجبل
نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله أن يصلح أبناء وبنات المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
الحويطي
يااخوان ان لم تستح فافعل ما شأت العيب مو عليها العيب على الي خلاها تطلع من البيت بهذا المنظر
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. استغفر الله العظيم ..

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