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إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بخميس مشيط

Time منذ ساعة
Views 1703
إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بخميس مشيط

محمد بن طحيطح (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري بانه باشرت فرق الهلال الأحمر بعسير حادث تصادم في خميس مشيط على طريق المطار القديم مما ادى الى عدد من الإصابات .

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع صباح اليوم ، توجهت ٤ فرق إسعافية واتضح وجود ١٠ اصابات متفرقه ٦ منها اطفال و٤ اصابات لبالغين وتم التعامل مع الحالات قبل الفرق الاسعافيه وجرى نقلها لمستشفى النساء والولاده والاطفال ومستشفى خميس المدني والمستشفى العسكري بخميس مشيط .

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أحدث التعليقات

عطعوط
كيف البنت حره ...والدين اللي تعتنقه وش وضعه . والآيات القرآنية الخاصه بالأمر بالحجاب مالها قيمة عندك. وعادات وتقاليد بلد منبع الرساله ومهبط الوحي وش وضعها عندك شكل الإسلام ممسوح من خارطتك
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عسل الجبل
نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله أن يصلح أبناء وبنات المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
الحويطي
يااخوان ان لم تستح فافعل ما شأت العيب مو عليها العيب على الي خلاها تطلع من البيت بهذا المنظر
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. استغفر الله العظيم ..

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