إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بخميس مشيط

محمد بن طحيطح (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري بانه باشرت فرق الهلال الأحمر بعسير حادث تصادم في خميس مشيط على طريق المطار القديم مما ادى الى عدد من الإصابات .
وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع صباح اليوم ، توجهت ٤ فرق إسعافية واتضح وجود ١٠ اصابات متفرقه ٦ منها اطفال و٤ اصابات لبالغين وتم التعامل مع الحالات قبل الفرق الاسعافيه وجرى نقلها لمستشفى النساء والولاده والاطفال ومستشفى خميس المدني والمستشفى العسكري بخميس مشيط .