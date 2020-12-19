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هيئة المقاولين: ضوابط جديدة لإصدار رخص البناء في 2021

Time منذ 23 دقيقة
Views 1396
هيئة المقاولين: ضوابط جديدة لإصدار رخص البناء في 2021

الرياض (صدى):
أكدت هيئة المقاولين أن إصدار رخصة البناء سيتطلب ضوابط جديدة في العام المقبل 2021 .

وقال مسؤول بهيئة المقاولين في برنامج " ياهلا " المذاع على قناة روتانا خليجية أنه لن تصدر رخصة بناء إلا إذا كان المقاول مرخص وتم التأمين على المبنى ضد العيوب لعشر سنوات .

وأضاف أنه يجب أن يقوم المقاول بالتأمين على أي عمل يقوم به عدا المشاريع الحكومية وأقلها التأمين العشري" عشر سنوات " وهو إلزامي .

وأشار أنه في حالة وجود أي عيوب أو خلل يرجع على التأمين ، ولابد من أن يكون المقاولين مرخصين لعدم الوقوع في إشكاليات ، من أجل تنظيم قطاع المقاولات .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قسوا ايدي الحراميه ليستأدب الغير ,,
ابو محمد 😎 ✍️
مطقمان ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم برحمته الواسعه .. آمين ..
فيصل
جارك
فيصل
سيف وين ساكن ابغا. أكون حارك

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