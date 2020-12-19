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بالفيديو.. الوظائف الأعلى طلباً في سوق العمل بالمملكة

Time منذ ساعة
Views 1897
بالفيديو.. الوظائف الأعلى طلباً في سوق العمل بالمملكة

علي القحطاني (صدى):
كشف عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل أهم الوظائف المطلوبة في المستقبل .

وقال أن العالم مقبل على كثير من التغيير بشكل متسارع ، وكثير من الوظائف سيتم إلغائها أو تطويرها .

وأضاف أن هناك وظائف اندثرت بالفعل مثل "ساعي البريد وقارئي عدادات الماء والكهرباء ، لكن يتم هناك الإستفادة من أصحاب هذه الوظائف في وظائف أخرى ذات معايير جديدة ، وفقاً لـ"الإخبارية ".

وأشار أن هناك تطوير بشكل متسارع ، وتعتبر الوظائف الجديدة في المملكة بمجال تقنية وعلم المعلومات ، والسياحة والترفيه ، والهندسة والتصاميم ، والإدارة والمشاريع والتجارة ، ومصادر المياه ، والأنظمة الساحلية والطب والغذاء .

وأشار أن الوظائف المستقبلية تحتاج الذكاء الإصطناعي ، مهندسي الإلكترونيات ، المبرمجين ، الأمن السيبراني والإلكتروني.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قسوا ايدي الحراميه ليستأدب الغير ,,
ابو محمد 😎 ✍️
مطقمان ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم برحمته الواسعه .. آمين ..
فيصل
جارك
فيصل
سيف وين ساكن ابغا. أكون حارك

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