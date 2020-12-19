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أبرز تفاصيل غرامات مكاتب العقار

Time منذ ساعة
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أبرز تفاصيل غرامات مكاتب العقار

الرياض (صدى):
أصدر وزير الإسكان ماجد الحقيل، موافقته على جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمكاتب العقارية بعد انتقال صلاحية الإشراف على المكاتب العقارية لوزارة الإسكان.

وتتمثل الغرامات في: عدم التسجيل في شبكة إيجار تكون الغرامة في المرة الأولى 500 ريال وفي المرة الثانية 1000 ريال وفي المرة الثالثة لا تتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً، فيما عند عدم تسجيل عقود إيجار الوحدات العقارية من خلال شبكة إيجار تكون الغرامة في المرة الأولى 1000 ريال.

وفي المرة الثانية 2500 ريال وفي المرة الثالثة بما لا يتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص، وبالنسبة لمخالفة تحریر سند قبض ورقي ودون إثبات رقم وتاريخ عقد الإيجار الإلكتروني تكون الغرامة في المرة الأولى 1000 ريال وفي المرة الثانية 2500 ريال وفي المرة الثالثة بما لا يتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص.

ونص جدول الغرامات على أنه في حالة كانت المخالفة تجاوز عمولة البيع أو الإيجار 2.5%؜ من إيجار سنة حتى لو كان العقد لمدة أطول تكون الغرامة في المرة الأولى 3000 ريال وفي المرة الثانية 6000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألف وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً، وفي مخالفة عدم تحديد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، أو عدم تحديد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة تكون الغرامة في المرة الأولى 1500 ريال.

وفي المرة الثانية 3000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألف وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً، بينما في مخالفة التصرف في الأموال التي استلمها المكتب من المشترين أو المستأجرين في غير الأعراض المخصصة لها تكون الغرامة في المرة الأولى 3000 ريال وفي المرة الثانية 6000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألف وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً، بحسب "عكاظ" .

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أنه في مخالفة استلام أي مبالغ نقدية أو شيكات من قبل آخرين غير صاحب العقار نفسه أو صاحب المكتب أو الوكيل الشرعي المفوض بالاستلام عن صاحب المكتب تكون في المرة الأولى 1500 ريال وفي المرة الثانية 3000 ريال وفي المرة الثالثة لا تتجاوز 25 ألف وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

وأشارت إلى أنه في حالة قيام المكتب العقاري بمزاولة نشاط آخر غير النشاط العقاري المحدد في السجل التجاري تكون الغرامة في المرة الأولى 2000 ريال وفي المرة الثانية 4000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

وفي مخالفة قيام المكتب العقاري ببيع أو التوسط في بيع أو تأجير أي عقار تكون ملكيته محل منازعة تكون الغرامة في المرة الأولى 2000 ريال وفي المرة الثانية 4000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائيا، وفي مخالفة التوسط أو بيع أي عقار دون حيازة نسخ من وثائق الملكية تكون الغرامة في المرة الأولى 2000 ريال وفي المرة الثانية 4000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

أما في مخالفة عدم رد المستندات والصكوك إلى أصحابها عند الطلب تكون الغرامة في المرة الأولى 1000 ريال وفي المرة الثانية 2000 ريال وفي المرة الثالثة لا يتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً، فيما في مخالفة إدارة النشاط العقاري من قبل شخص غير سعودي تكون الغرامة في المرة الأولى 5000 ريال وفي المرة الثانية 10000 ريال وفي المرة الثالثة لا تتجاوز 25 ألفاً وفي المرة الرابعة قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة أو الغاء الترخيص نهائياً.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قسوا ايدي الحراميه ليستأدب الغير ,,
ابو محمد 😎 ✍️
مطقمان ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم برحمته الواسعه .. آمين ..
فيصل
جارك
فيصل
سيف وين ساكن ابغا. أكون حارك

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