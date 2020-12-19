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معلومات يجمعها " واتساب " من كل مستخدم

Time منذ ساعة
Views 1692
معلومات يجمعها " واتساب " من كل مستخدم

وكالات (صدى):
كشف خبراء في التقنية، المعلومات التي يجمعها تطبيق واتساب من كل مستخدم، حيث أنه يعرف نوع هاتفك وإصداره ونظام تشغيله.

ويعرف التطبيق بيانات الاستخدام: يعرف واتساب مدة استخدامك للتطبيق وفي أي وقت بالضبط ولأي غرض (مكلمات صوتية أو مرئية أو محادثات)، بالإضافة إلى المشتريات: تتعلق بأي عملية شراء قمت بها باستخدام واتساب.

كما يعرف مكان تواجدك وفي أي مدينة وفي أي منطقة، (ولكن ليس في أي منزل)، ومعلومات الاتصال: بالطبع رقم هاتفك.

وبإمكان واتساب الوصول إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك في قائمة الاتصال، حيث يجمع التطبيق الشهير تفاصيل معلومات الدفع، عندما تستخدم WhatsApp Pay.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قسوا ايدي الحراميه ليستأدب الغير ,,
ابو محمد 😎 ✍️
مطقمان ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم برحمته الواسعه .. آمين ..
فيصل
جارك
فيصل
سيف وين ساكن ابغا. أكون حارك

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