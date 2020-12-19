معلومات يجمعها " واتساب " من كل مستخدم

وكالات (صدى):
كشف خبراء في التقنية، المعلومات التي يجمعها تطبيق واتساب من كل مستخدم، حيث أنه يعرف نوع هاتفك وإصداره ونظام تشغيله.
ويعرف التطبيق بيانات الاستخدام: يعرف واتساب مدة استخدامك للتطبيق وفي أي وقت بالضبط ولأي غرض (مكلمات صوتية أو مرئية أو محادثات)، بالإضافة إلى المشتريات: تتعلق بأي عملية شراء قمت بها باستخدام واتساب.
كما يعرف مكان تواجدك وفي أي مدينة وفي أي منطقة، (ولكن ليس في أي منزل)، ومعلومات الاتصال: بالطبع رقم هاتفك.
وبإمكان واتساب الوصول إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك في قائمة الاتصال، حيث يجمع التطبيق الشهير تفاصيل معلومات الدفع، عندما تستخدم WhatsApp Pay.