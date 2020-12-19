بالفيديو.. الإطاحة بثلاثة مواطنين امتهنوا سرقة المركبات تحت تهديد السلاح

الرياض (صدى):
نجحت الجهات الأمنية في القبض على ثلاثة مواطنين امتهنوا سرقة المركبات من قائديها تحت تهديد السلاح واستخدامها في سلب المارة .
وأدت الجهات الأمنية ان عمليات السرقة كانت تتم بالتهديد والقوة الجبرية ، وتقدر قيمة المسروقات بـ400 ألف ريال .
كما تم القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية قاما بخطف وافد والتواصل مع ذويه وطالبا بفدية 10 آلاف ريال مقابل إطلاق سراحه .
وأطاحت الجهات الأمنية بتنظيم عصابي مكون من 6 أشخاص مخالفين لنظام الإقامة ، امتهنوا جمع الأموال مجهولة المصدر وتحويلها لخارج المملكة .
وتم القبض على مواطن أطلق النار على جهاز الرصد الآلي على أحد الطرق العامة بمحافظة القنفذة .