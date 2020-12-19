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بالفيديو.. الإطاحة بثلاثة مواطنين امتهنوا سرقة المركبات تحت تهديد السلاح

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الإطاحة بثلاثة مواطنين امتهنوا سرقة المركبات تحت تهديد السلاح

الرياض (صدى):
نجحت الجهات الأمنية في القبض على ثلاثة مواطنين امتهنوا سرقة المركبات من قائديها تحت تهديد السلاح واستخدامها في سلب المارة .

وأدت الجهات الأمنية ان عمليات السرقة كانت تتم بالتهديد والقوة الجبرية ، وتقدر قيمة المسروقات بـ400 ألف ريال .

كما تم القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية قاما بخطف وافد والتواصل مع ذويه وطالبا بفدية 10 آلاف ريال مقابل إطلاق سراحه .

وأطاحت الجهات الأمنية بتنظيم عصابي مكون من 6 أشخاص مخالفين لنظام الإقامة ، امتهنوا جمع الأموال مجهولة المصدر وتحويلها لخارج المملكة .

وتم القبض على مواطن أطلق النار على جهاز الرصد الآلي على أحد الطرق العامة بمحافظة القنفذة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قسوا ايدي الحراميه ليستأدب الغير ,,
ابو محمد 😎 ✍️
مطقمان ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم برحمته الواسعه .. آمين ..
فيصل
جارك
فيصل
سيف وين ساكن ابغا. أكون حارك

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