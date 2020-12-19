بالفيديو.. السفير الفرنسي بالمملكة يلقي قصيدة للشاعر الراحل غازي القصبي

باريس (صدى):
استعار السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي أحد قصائد الشاعر الراحل غازي القصبي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وفقاً لـ "الإخبارية " .
وقال السفير الفرنسي أنه يسعده أن يلقي قصيدة " ولابد للحب أن يستريح " للشاعر "القصبي" .
ووجه السفير الفرنسي كلمته لأصدقائه في المملكة ، وأنشد القصيدة والتي جاء في أبياتها :
" برغم الحنين بهذا الفؤاد ورغم البريق بهذا القمر فقد أكل السيف من غمده وقد أضنت الروح صدري الجريح فلابد للقلب من هدأة ولابد للحب أن يستريح.
ووجه السفير الفرنسي شكره وتحيته لكل الناطقين باللغة العربية لغة الضاد .