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بالفيديو.. السفير الفرنسي بالمملكة يلقي قصيدة للشاعر الراحل غازي القصبي

Time منذ 33 دقيقة
Views 1491
بالفيديو.. السفير الفرنسي بالمملكة يلقي قصيدة للشاعر الراحل غازي القصبي

باريس (صدى):
استعار السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي أحد قصائد الشاعر الراحل غازي القصبي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وفقاً لـ "الإخبارية " .

وقال السفير الفرنسي أنه يسعده أن يلقي قصيدة " ولابد للحب أن يستريح " للشاعر "القصبي" .

ووجه السفير الفرنسي كلمته لأصدقائه في المملكة ، وأنشد القصيدة والتي جاء في أبياتها :

" برغم الحنين بهذا الفؤاد ورغم البريق بهذا القمر فقد أكل السيف من غمده وقد أضنت الروح صدري الجريح فلابد للقلب من هدأة ولابد للحب أن يستريح.

ووجه السفير الفرنسي شكره وتحيته لكل الناطقين باللغة العربية لغة الضاد .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لقد قيل قديما فالمثل:- (( الفرس من خيالها والمره من رجالها )) و المعنى :-هو في طريقة عسف الفرس من مدربها وعاسفها، والمرأة تمشي وتتعود حسب تأديب زوجها وتتطبع حسب معاملته وطباعه فإذا ضعف أمامها ؟؟. إستهانت به ومشت حسب مبتغاها..
khaledkhaled1382
د عبدالله القويز رجل يستحق التقدير وحينما يأتي من الأمير عبدالعزيز لاتستعجب ذلك انه ابن الملك سلمان مدرسه في الأخلاق والأحترام والتقدير رحم الله اخويه احمد وفهد فقد كانا رمزا في التواضع والأخلاق والطيبه اسأل الله ان يجزاه خير على تقديره رجل قامه اقتصاديه ودبلوماسيه مثل د عبدالله
دكتور رايق بن فايق
وجهتم طعنة في خاصرة المسلمين والعرب واصبحتم في خندق المحتل الصهيوني هذه الحقيقة الحذر منكم واجب وفرض
دكتور رايق بن فايق
بلاد الحرمين الشريفين تختلف تماما عن باقي دول الخليج والدول العربية والإسلامية لأنها قبلة المسلمين ووطن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا شرف عظيم وفخر لنا ومن هنا الإختلاف والاحترام والتقدير لهذا البلد المبارك شاء من شاء وأبا من أبى
واضح*** وصريح***
ياخبر منيل ............ بستين نيله..

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