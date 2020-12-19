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الرئيس التنفيذي لمشروع القدية يشيد بالشعب السعودي

Time منذ ساعة
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الرئيس التنفيذي لمشروع القدية يشيد بالشعب السعودي

علي القحطاني (صدى):
أشاد الرئيس التنفيذي الجديد لمشروع القدية، فيليب غاس، اليوم السبت، بالشعب السعودي، قائلًا أنه قادر على إذهال العالم من خلال إظهار ما يمكن أن يحققه، ومشروع القدية خير مثال على ذلك.

وعلق فيليب غاس على مشروع القدية، قائلًا: إنه أكبر مشروع في العالم عندما يتعلق الأمر بالترفيه والرياضة والفنون، وهو ليس له مثيل لذا فإنه معقد أيضًا، لافتًا إلى أنه يهدف إلى أن تكون المدينة عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة، ويتوفر فيها مجموعة من المنتزهات والأماكن الترفيهية وأماكن تتسع لإقامة رياضة السيارات، بالإضافة إلى مراكز الفنون والثقافة.

وتمثل القدية إلى جانب العديد من المشاريع الضخمة الأخرى مثل نيوم وأمالا ومشروع البحر الأحمر، جزءًا من خطة رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لقد قيل قديما فالمثل:- (( الفرس من خيالها والمره من رجالها )) و المعنى :-هو في طريقة عسف الفرس من مدربها وعاسفها، والمرأة تمشي وتتعود حسب تأديب زوجها وتتطبع حسب معاملته وطباعه فإذا ضعف أمامها ؟؟. إستهانت به ومشت حسب مبتغاها..
khaledkhaled1382
د عبدالله القويز رجل يستحق التقدير وحينما يأتي من الأمير عبدالعزيز لاتستعجب ذلك انه ابن الملك سلمان مدرسه في الأخلاق والأحترام والتقدير رحم الله اخويه احمد وفهد فقد كانا رمزا في التواضع والأخلاق والطيبه اسأل الله ان يجزاه خير على تقديره رجل قامه اقتصاديه ودبلوماسيه مثل د عبدالله
دكتور رايق بن فايق
وجهتم طعنة في خاصرة المسلمين والعرب واصبحتم في خندق المحتل الصهيوني هذه الحقيقة الحذر منكم واجب وفرض
دكتور رايق بن فايق
بلاد الحرمين الشريفين تختلف تماما عن باقي دول الخليج والدول العربية والإسلامية لأنها قبلة المسلمين ووطن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا شرف عظيم وفخر لنا ومن هنا الإختلاف والاحترام والتقدير لهذا البلد المبارك شاء من شاء وأبا من أبى
واضح*** وصريح***
ياخبر منيل ............ بستين نيله..

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