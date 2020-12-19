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‏الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية جديدة

Time منذ ساعة
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‏الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية جديدة

أبوظبي (صدى):
رحبت دولة الإمارات، اليوم السبت، بتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية في اليمن، معربة عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في بيان لها، عن ثناءها على الدور المحوري للمملكة في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.

وأكدت الوزارة الإماراتية، على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وأساسها الانقلاب الحوثي؛ مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار في اليمن، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لقد قيل قديما فالمثل:- (( الفرس من خيالها والمره من رجالها )) و المعنى :-هو في طريقة عسف الفرس من مدربها وعاسفها، والمرأة تمشي وتتعود حسب تأديب زوجها وتتطبع حسب معاملته وطباعه فإذا ضعف أمامها ؟؟. إستهانت به ومشت حسب مبتغاها..
khaledkhaled1382
د عبدالله القويز رجل يستحق التقدير وحينما يأتي من الأمير عبدالعزيز لاتستعجب ذلك انه ابن الملك سلمان مدرسه في الأخلاق والأحترام والتقدير رحم الله اخويه احمد وفهد فقد كانا رمزا في التواضع والأخلاق والطيبه اسأل الله ان يجزاه خير على تقديره رجل قامه اقتصاديه ودبلوماسيه مثل د عبدالله
دكتور رايق بن فايق
وجهتم طعنة في خاصرة المسلمين والعرب واصبحتم في خندق المحتل الصهيوني هذه الحقيقة الحذر منكم واجب وفرض
دكتور رايق بن فايق
بلاد الحرمين الشريفين تختلف تماما عن باقي دول الخليج والدول العربية والإسلامية لأنها قبلة المسلمين ووطن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا شرف عظيم وفخر لنا ومن هنا الإختلاف والاحترام والتقدير لهذا البلد المبارك شاء من شاء وأبا من أبى
واضح*** وصريح***
ياخبر منيل ............ بستين نيله..

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