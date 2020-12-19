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أمانة جدة تُزين الجسور بأعمال الموهبين في الخط العربي

Time منذ 40 دقيقة
Views 1450
أمانة جدة تُزين الجسور بأعمال الموهبين في الخط العربي

جدة (صدى):
أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إطلاق مبادرة رسم الخط العربي على عدد من جسور الطرق، بالتعاون مع الفريق التشكيلي، وذلك تزامنًا مع عام الخط العربي 2020م واليوم العالمي للغة العربية.

وبدأت المبادرة الثلاثاء الماضي بالتعاون مع "مجموعة حيث الإنسان أولاً"، بجداريات وأعمدة جسر صاري عند تقاطعه مع شارع الأمير سلطان على مراحل متعددة عبر رسم الأحرف العربية بلمسات جمالية تعكس جماليات الخط العربي.

ويأتي في إطار إبراز الموهوبين في فن الخط والرسم وتحسين المشهد الحضري للمدينة، مبيناً أن أعمال رسم الخط العربي على الجسر ستستمر حتى يوم الأحد القادم.

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أحدث التعليقات

واحد من الشعب
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المدمر
الله يا دنيا اذكر مباراة حضرتها وجا واحد من موظفي المدرجات وخرج واحد من الشباب بس عشانه لابس ثوب النوم والعالم مستغربه والبنات لابسات بناطيل ضيقه وفاتحين العبي وعبي محزقه على جسمها وصياح ولاحدحولها ياخي الموس على كل الروس لكن اقول الله يصلح الحال ولايبلانا
فيص
أسألكم بالله هذا البكس إذا. تكلم احد يفهم شيء هذا عنده واسطه قويه والله. ما اخليه يحلل مصارعه دبكه في باكستان. يا اخوان ما ادري وش يقول ولكن سكنانا
انا
نفسي اصدق
فبصل
التمت العنز ع وجهه الجيب الربع

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