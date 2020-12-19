الأعداد السابقة للصحيفة

محمد صلاح يعلق على احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة

Time منذ ساعة
Views 1751
محمد صلاح يعلق على احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة

وكالات (صدى):
علق النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، اليوم السبت، على إمكانية انتقاله إلى قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد أو برشلونة.

وقال محمد صلاح: "من الصعب معرفة المدة التي سأستمر فيها في ليفربول"؛ متحدثًا عن قطبي إسبانيا والانتقال لأحدهما: "ربما، لا تعرف المستقبل"، كما تحدث عن أتلتيكو مدريد الذي كان سببا في إقصاء ليفربول الموسم الماضي من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا: "أنا لا أشاهد اللقاءات كما لو كانت لقاءات إعادة".

وتحدث اللاعب المصري عن الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف عام 2018 من طرف سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، قائلًا: "قضية راموس أغلقت منذ فترة طويلة، والإصابة جعلتني أقوى" .

Time واتساب

أحدث التعليقات

واحد من الشعب
شوفوا إعلاناتهم هنا .. ((( فوق "تبي تربح 112 الف ريال شهرياً ؟ )))
المدمر
الله يا دنيا اذكر مباراة حضرتها وجا واحد من موظفي المدرجات وخرج واحد من الشباب بس عشانه لابس ثوب النوم والعالم مستغربه والبنات لابسات بناطيل ضيقه وفاتحين العبي وعبي محزقه على جسمها وصياح ولاحدحولها ياخي الموس على كل الروس لكن اقول الله يصلح الحال ولايبلانا
فيص
أسألكم بالله هذا البكس إذا. تكلم احد يفهم شيء هذا عنده واسطه قويه والله. ما اخليه يحلل مصارعه دبكه في باكستان. يا اخوان ما ادري وش يقول ولكن سكنانا
انا
نفسي اصدق
فبصل
التمت العنز ع وجهه الجيب الربع

أخر الأخبار

‏الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية جديدة
‏الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية جديدة
Time منذ 10 دقائق Views 1107
حقيقة منع الراكب الجالس بجوار قائد المركبة من استخدام الجوال
حقيقة منع الراكب الجالس بجوار قائد المركبة من استخدام الجوال
Time منذ 15 دقيقة Views 1345
دراسة علمية تكشف تأثير الفيروس على 16 امرأة حامل
دراسة علمية تكشف تأثير الفيروس على 16 امرأة حامل
Time منذ 20 دقيقة Views 1077
قمر صناعي جديد يخترق المباني والغرف
قمر صناعي جديد يخترق المباني والغرف
Time منذ 26 دقيقة Views 372
طراز معماري موحد لمشروع درب الحرمين بجدة
طراز معماري موحد لمشروع درب الحرمين بجدة
Time منذ 30 دقيقة Views 1449
استمرار الحرب الكلامية بين مي حلمي وطليقها محمد رشاد
استمرار الحرب الكلامية بين مي حلمي وطليقها محمد رشاد
Time منذ 35 دقيقة Views 424
أمانة جدة تُزين الجسور بأعمال الموهبين في الخط العربي
أمانة جدة تُزين الجسور بأعمال الموهبين في الخط العربي
Time منذ 40 دقيقة Views 1447
بالفيديو .. هطول الأمطار على مدينتي جلاجل وعرعر
بالفيديو .. هطول الأمطار على مدينتي جلاجل وعرعر
Time منذ 46 دقيقة Views 1576
فوائد صحية مذهلة لـ"البروكلي " للرشاقة
فوائد صحية مذهلة لـ"البروكلي " للرشاقة
Time منذ ساعة Views 1309
كيا سيلتوس 2021 تخطف الأنظار بالمملكة
كيا سيلتوس 2021 تخطف الأنظار بالمملكة
Time منذ ساعة Views 1257