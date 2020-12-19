محمد صلاح يعلق على احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة

وكالات (صدى):
علق النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، اليوم السبت، على إمكانية انتقاله إلى قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد أو برشلونة.
وقال محمد صلاح: "من الصعب معرفة المدة التي سأستمر فيها في ليفربول"؛ متحدثًا عن قطبي إسبانيا والانتقال لأحدهما: "ربما، لا تعرف المستقبل"، كما تحدث عن أتلتيكو مدريد الذي كان سببا في إقصاء ليفربول الموسم الماضي من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا: "أنا لا أشاهد اللقاءات كما لو كانت لقاءات إعادة".
وتحدث اللاعب المصري عن الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف عام 2018 من طرف سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، قائلًا: "قضية راموس أغلقت منذ فترة طويلة، والإصابة جعلتني أقوى" .