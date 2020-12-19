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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف شاغرة

Time منذ 42 دقيقة
Views 1653
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وذكرت الجامعة، أن المسميات الوظيفية هي: أخصائي الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو إدارة الرعاية الصحية، أو إدارة المستشفيات)، أو ما يعادلها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مساعد بحث أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة الصحية، الصحة العامة، علم الأحياء)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير، بينما التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف التالي من هنــــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

عاطل
أيام هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ماكان تتجرأ بنت او شاب على مثل هذه التصرفات الله يرجع ايام الهيئة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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