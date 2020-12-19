«بومبيو» يتهم روسيا بارتكاب الهجمات الإلكترونية على المؤسسات الأمريكية

واشنطن (صدى):
صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، أن روسيا تقف وراء الهجمات الإلكترونية الكبيرة التي طالت وكالات حكومية أمريكية عدّة وأهدافا في كل أنحاء العالم.
وأوضح مايك بومبيو: "الآن يمكننا أن نقول بشكل واضح جدا أن الروس يقفون وراء ذلك الهجوم"، وذلك بعد إعلان رئيس شركة مايكروسوفت، براد سميث، أن حملة القرصنة المشتبه في أنها روسية، والتي تتعرض لها الحكومة الأمريكية، ركزت على أكثر من 40 مؤسسة.
وكانت قد بدأت الحملة، التي يعتقد مسؤولون أمريكيون أنها من عمل المخابرات الروسية، في شهر مارس على الأقل، لكنها اكتشفت الأسبوع الماضي فقط، وشملت العديد من الوكالات الفيدرالية.